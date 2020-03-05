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南韓跟了口罩實名制！每人每周限購2片　價格是台7倍

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▲▼武漢肺炎／南韓民眾上街都戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓祭出口罩限購令，每位民眾每周只能買2片口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯振中／綜合報導

由於新冠肺炎（COVID-19）確診案例愈來愈多，南韓政府宣布，未來每人每周限購2片口罩，每片口罩價格統一為1500韓元（約新台幣37元），民眾購買時必須出示身分證，以避免重複購買。

受到新冠肺炎影響，南韓政府5日臨時加開國務會議，會後決定將公賣口罩的比例提高到80％，同時禁止出口口罩，以目前的產能換算，南韓政府未來每天將提供800萬片公賣口罩，其中200萬片優先分配給醫療機構、弱勢群體、學校以及傳染病特殊管理區等機構。

扣掉優先分配的數額，每天仍有600萬片口罩，其中有560萬片將透過藥局販售，其餘的則由郵局、農會等機構販售，每片價格為1500韓元（約新台幣37元），民眾購買時必須拿著身分證，以避免重複購買，每人每周限購2片。

▼新冠肺炎疫情不斷傳出，南韓政府為此下令口罩限購。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,南韓大邱市。（圖／達志影像／美聯社）

這項政策從6日開始實施，民眾6日到8日間可以購買2片口罩，從9日起算，每人每周只能購買2片，若該周沒買口罩，數量不會囤積到下周，視同放棄。不過，在郵局、農會的系統建構完成前，每人每周只能購買1片。

為了分散購買人潮，南韓政府也訂立了類似「身分證尾數分流」的政策，出生年份尾數是1、6的人，周一可以購買口罩，尾數2、7則是周二買，3、8為周三，4、9為周四，5、0周五，周六、周日大家都可以買。此外，南韓當局也說，接下來將盡力提高口罩生產量，預計一個月內能從每日1000萬片提高到每日1400萬片。

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