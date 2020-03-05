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台灣口罩地圖超強！　日本79歲IT大臣質詢被電爆：你有做什麼嗎？

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▲ 日本IT大臣在國會被嗆。 

文／中央社記者楊明珠東京4日專電

台灣在對抗2019年新型冠狀病毒疾病（武漢肺炎）之際推出口罩線上查詢地圖作法在日本引起關注。日本科技大臣今天在國會被議員質詢問到「台灣善用IT防疫，日本有嗎？」

武漢肺炎疫情擴大，日本官方和民間一月底捐出大批口罩給中國，但目前自身卻面臨嚴重口罩荒，加上花粉症流行期來臨，有花粉症的日本民眾因買不到口罩而感到心慌。除了口罩，消毒水、衛生紙也嚴重缺貨。

日本在野黨立憲民主黨參議員石橋通宏今天在國會質詢時問：「醫療第一線、照護第一線，現在因為口罩、消毒水嚴重缺貨叫苦連天，有什麼緊急的措施嗎？大臣。」

日本厚生勞動大臣加藤勝信回答說：「口罩的產能目前已在提升，包括物流問題在內，會好好因應。」

日媒日前以「38歲IQ180的台灣天才大臣引起全世界關注」為題報導，稱讚台灣防疫一級棒，政務委員唐鳳是關鍵角色，透過IT專業製作口罩地圖，且做出路線圖，日媒還以「別人的IT大臣是38歲天才，我們的是70多歲老人」相互比較。

石橋質詢現年79歲的日本資訊科技（IT）大臣竹本直一說：「台灣善用IT，在緊急的時候能提供資訊，竹本大臣，你有做些什麼嗎？」

竹本回答說：「有採用公開資訊的方法，我認為台灣是運用民間的創意工夫設計應用程式，提供資訊。」

日本朝日電視台報導，質詢的議員和答詢的大臣顯得有點雞同鴨講，使得速記人員幾度呈現無法記錄狀態。

竹本又說：「總之也會將台灣的事例納入參考，有關緊急情況下的物品管理、發訊通知方式，將與相關的省廳（部會）進行聯絡、討論。實情就是如此。」

▲▼ 日本民眾排隊買衛生紙。（圖／路透）

▲ 日本民眾排隊買衛生紙。（圖／路透）

日本經濟新聞報導，口罩荒情況持續存在，日本境內口罩有7成是中國製造，中國無法出貨，是日本目前面臨口罩荒的原因之一。

日本國內口罩業者有的受到政府請託加緊趕工，但有的業者儘管政府要提供補助金，也不願答應增添設備提高產能。眼看花粉症流行期將至，日本政府預設的「每月6億片口罩」目標即使能達標，是否能解除口罩荒，情況尚不明朗。

日本政府2月中旬宣稱，業者24小時加緊趕工，預估每週可生產1億片口罩，這個產能是平時的2至3倍，原本以為可解除口罩荒，但目前藥妝店、超商等架子上很難看到口罩。（編輯：劉學源）

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