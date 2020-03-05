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響應黨中央號召！　超4128萬共產黨員「自願捐獻」助防疫

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▲▼ 習近平戴口罩北京視察。（圖／新華社）

▲ 習近平於2月26日，先響應黨內捐款支持防疫。（圖／新華社）

記者陳政錄／綜合報導

在習近平等中共中央政治局7常委，於上月底捐款支持疫情防控後，「自主捐獻」成為共產黨員近日最緊迫的政治任務。據大陸官媒《人民日報》報導，截至3月4日，已有4128萬多名黨員自願捐款，共累積捐款47.3億元人民幣（約合新台幣204億元）。

報導還註明，響應黨中央號召，連日來，全國廣大共產黨員，踴躍捐款支持新冠肺炎疫情防控工作的熱情不減，「捐款活動正在進行中。」

▲▼習近平等七常委帶頭捐款　各省市「一把手」迅速跟進。（圖／翻攝北青報）

▲習近平等七常委帶頭捐款　各省市「一把手」迅速跟進。（圖／翻攝北青報）

據了解，中共中央組織部曾於2月25日發布通知，要求各級黨組織「就黨員自願捐款加強指導服務」 ，支持新冠肺炎疫情防控工作；隔日，中共中央於2月26日，針對疫情防控召開的政治局常委會議上，總書記習近平等7名政治局常委「響應黨中央對廣大黨員的號召」，為支持疫情防控工作捐款。

雖據中國政府網披露內容，並未提及7人捐款金額，但中央級領導捐款後，基層黨員紛紛響應，《新華社》、《人民日報》等官媒和各地方媒體，也紛紛報導黨員捐款訊息，塑造「模範意識。」

以重慶市委為例，轄下機關工委直接搭建智慧平台， 開啟黨員自動捐款功能，一天內吸引超過2萬名黨員透過平台捐款；除各地方機關外，還有包括大陸外交部、財政部、政法委等機構也都響應號召，公開呼籲捐款。

《北京青年報》旗下公眾號「政知君」指出，政治局七常委習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正同志26日捐款後，全國多個省份的省委書記、省長也在27日帶頭捐款，近兩日來，北京、湖南、安徽、江蘇、河北、山西、陝西、寧夏、內蒙古、黑龍江、浙江、上海、重慶、四川、雲南、貴州、廣東、新疆等省份的黨政一把手都帶頭捐款。

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