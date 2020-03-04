桃園男猝死案排除染新冠肺炎　全市6日起全面停止探病

▲桃園男子上週六猝死案，桃園檢方會同法醫二度採集個案檢體送驗呈陰性，已排除感染可能。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名年約30歲男子上週六工作時昏倒，送醫急救不治，桃園檢方3日率法醫二度採集檢體送驗，並以最速件方式處理，桃園市衛生局表示，3日對男子做第二次採驗送驗後呈現陰性，其家屬也採檢也呈陰性，初步已排除感染可能；桃檢則說，男子真正死因則由法醫解剖後進行後續釐清。另外，桃園市衛生局宣布，6日起落實陪病與探病管制措施，探病者採實名登記。

桃園市一名男子上週六工作時突然昏倒猝死，因他生前曾出現發燒症狀，桃檢署為求謹慎，2日採「先檢驗、後相驗」方式通報法醫採取個案咽喉部位檢體，遺體則暫時冰存，法醫第一次採集檢體未成功，3日進行第2次採檢後送法醫研究所檢驗，但檢體呈現陰性。

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桃園市衛生局指出，該名男子第一次採驗不成功沒有結果，3日上午進行第二次採檢，同時也對其家人採檢，家人部分呈現陰性，衛生局長王文彥說，臨床上看過後覺得這起個案非病毒引起，懷疑可能是心臟病等原因致死，但詳細死因還需進一步解剖相驗釐清。

衛生局說，最近殯葬業者曾針對幾件死亡個案，通報時都註明疑似病例，一些病危患者曾出現發燒、咳嗽症狀，在擴大採檢下，部分個案還沒驗出結果即過世，所以才先寫疑似病例。

此外，根據中央流行疫情指揮中心公布北部某醫院曾有確診個案24、27及34民眾就醫時，造成接觸者感染病毒後陸續發病，桃園市政府為避免醫院醫護人員與就醫民眾受病毒侵襲，4日公告提高桃園市醫院防疫標準，從6日起，桃園11家急救責任醫院落實四大探病與陪病管制措施，除加護病房、安寧病房及經醫師醫療專業同意者外，其餘一律全面停止探病，陪病者採實名登記等希望有效降低防疫期間醫院進出人員數量、嚴格控管進出醫院之人員身分，以消弭院內感染風險、保障安全就醫環境。

▲桃園市衛生局指出，6日起落實陪病者與探病管制措施，探病者採實名登記。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局強調，6日起四大探病與陪病管制措施如下：

一、探病：除加護病房、安寧病房及經醫師醫療專業同意者外，其餘一律全面停止探病，請家屬改採視、通訊方式關心住院病患。

二、陪病：每名住院病人陪病者以1名為限，陪病者採實名登記制度，包括登記姓名、電話等。另請陪病者減少在院內的移動，若有進出醫院之必要，亦請配合院方分流機制。

三、用餐以外帶、外送取代內用：各醫院民生相關商店用餐應以外送、外帶取代內用，並縮減或停止非民生必需之攤位經營。

四、減少聚集情形發生：各醫院應派員加強巡檢，針對民眾可能聚集的地點，應進行管制及疏散，減少妨礙防治工作之情形。

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