桃園女拿2百美鈔到台銀換錢...假的！推給「往生朋友送的」

▲桃園警分局4日查獲洪姓婦人以200元假美鈔至銀行兌換台幣，被行員查出是偽鈔送辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市洪姓婦人4日上午在桃園區台灣銀行持200美元欲兌換台幣，行員以驗鈔機檢驗發現未通過，再請資深行員檢視一遍後確認是假美鈔報警處理，洪姓婦人辯稱，美鈔是已往生的朋友幾年前送她的，她不清楚是偽鈔，但卻對朋友身分無法說明，警方偵訊後依「行使偽造有價證券」罪嫌移送桃檢偵辦。

桃園警分局指出，54歲的洪姓婦人6日上午9時40分，持2張百元美鈔在台銀櫃台準備兌換台幣，行員以驗鈔機檢驗時，當場未通過，由於美鈔外觀肉眼難以辨識真偽，行員請資深行員協助檢視，後來發現這2張百元舊版美鈔是偽鈔，立即報警處理。

▲桃園市洪姓婦人4日上午持200元假美鈔至銀行兌換台幣，行員查出是偽鈔報警送辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局武陵派出所員警趕抵台銀，洪婦辯稱，這2張百元美鈔是一位已過世朋友送的，對方因工作需要常前往菲律賓，朋友當時給她時並未懷疑是偽鈔，所以一直放在身邊，不過，洪婦對朋友身分始終說不清楚，員警帶回派出所製作筆錄，訊後依「行使偽造有價證券」罪嫌移送桃檢偵辦。

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