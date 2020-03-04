龜山之狼本尊曝！國防部電訊室上尉軍官　專責對大陸情蒐...下班狂襲胸

▲桃園檢警3日查獲現役國防部電訊室王姓上尉涉嫌在龜山與新北市林口地區騎車隨機對落單女子襲胸摸乳猥褻。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區與新北市林口地區最近頻傳不明男子騎車對落單女子襲胸摸乳猥褻案件，警方3日循線逮獲王姓男子到案，清查身分赫然發現是現役國防部電訊發展室上尉軍官，由於身分敏感且國防部電訊室是大陸最想滲透機構之一，桃檢以強制猥褻罪將王起訴，因有再犯之虞向地院聲請羈押獲准；國防部對王涉案非常震驚，將依規定進行懲處。

檢警調查，警方根據被害女子報案指稱，自今年2月初，龜山區與新北市林口交界處傳出有多名女子獨自在街頭被襲胸摸乳猥褻，施暴者騎車選擇落單女子下鹹豬手後，隨即騎車逃離，因為受害者多在兩地之間受害，警方懷疑應該有地緣之便，因此加強沿線埋伏，並調閱沿線監視器準備逮人。

涉案的王姓上尉3日再度現身後，被埋伏員警一擁而上逮捕，員警清查身分赫然發現是現役上尉軍官，且還是國防部電訊發展室上尉軍官，因電訊發展室就位於林口區，王有地緣關係才選擇林口與龜山區鬧區騎車尋找落單女子下手襲胸等強制猥褻。

警方偵訊後依強制猥褻罪嫌將王移送桃檢署偵辦，因王男有連續犯案紀錄，檢方偵訊後，認王男涉有刑法強制猥褻罪嫌，且有反覆實施之虞，向地院聲請羈押，業經法院裁准羈押。

據指出，國防部電訊發展室與軍情局，是我政府對大陸情蒐與預警重要機構，更是大陸國安情治單位最想滲透機構之一，如今該單位竟出現役軍官涉案，國防部對此極度震驚，將依規定對王進行懲處。

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