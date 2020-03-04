北市聯醫6日啟用慢性處方箋「得來速」　一天少1500人進入醫院

▲北市聯醫仁愛分院。（示意圖／記者洪巧藍攝）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，為減少感染風險，北市副市長黃珊珊宣布，聯合醫院從3月6日開始，會有慢性處方箋的取藥「得來速」，在門口直接刷了健保卡，就在院外直接等候，藥劑師調完藥劑就會送出去給他，民眾不用進到醫院，聯醫所有院區都會這樣處理。

黃珊珊進一步說明，慢性病長輩不用進去醫院排隊等候，醫院會將繳費機推出來，在外面繳費，卡刷了連線進去，藥劑師調好就送出來，一天可以省掉1500人進到醫院內。