冒出粉紅大泡泡！彰化市將種3千棵洋紅風鈴木打造花都

▲彰化南郭國小側門的洋紅風鈴木大爆發冒出粉紅大泡泡。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

種植在彰化南郭國小側門的洋紅風鈴木，每年春天一到整個大爆發，冒出的粉紅泡泡就像棉花糖般讓人感到無比幸福，也吸引許多民眾拍照留念。彰化市長林世賢4日表示，市公所規劃3年內，種植3千棵洋紅風鈴木，打造彰化成為美麗花都，讓更多人賞花，進而創造地方文化觀光商機。

▲彰化市長林世賢將種植3千棵洋紅風鈴花木。（圖／彰化市公所提供）

南郭國小側門口的洋紅風鈴木開花，彰化市長林世賢站在花海中，看著粉雪花瓣掛滿枝頭，柔美浪漫色彩，猶如置身國外，美不勝收，也難怪吸引無數人潮佇足欣賞、拍照，讚嘆聲不絕於耳。

淡粉色的洋紅風鈴木乍看像是吉野櫻，風鈴木花冠呈漏斗型，外型像風鈴狀，如風鈴一般，隨風搖擺，詩意又浪漫；花朵像是繡球捧花，花團錦簇的粉嫩搭配藍天白雲，讓人心情自在舒坦。

▲彰化南郭國小側門的洋紅風鈴木大爆發冒出粉紅大泡泡。（圖／ETtoday資料照）

市長林世賢表示，南郭國小後門旁的洋紅風鈴木，特別漂亮因為它是三倍體，基因突變沒有辦法結種子，沒有果實，變得更漂亮。市長友人張英昭老師已掌握三倍體洋紅風鈴木的繁殖關鍵技術，無私捐給彰化市，目前已培育成功50棵，其中有6棵已於去年12月種在彰化市的秘密公園。

▲彰化南郭國小側門的洋紅風鈴木大爆發冒出粉紅大泡泡。（圖／ETtoday資料照）

林世賢說，所謂三倍體，是植物基因有三對染色體，無法結種子。他五年前和植物專家研究觀察，發現它還影響到花開得特別茂盛，決定嫁接繁殖。市公所計畫在彰化市種下三千棵洋紅風鈴木，運用樹與花的色彩美學，規劃種植路線，未來由市公所和社區市民共同養護，期待三年內讓彰化市成為美麗又浪漫的「花都」，帶給市民幸福感，進而創造彰化市文化觀光商機。

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