還剩16天！彰化市老人會互助會：2/29前喪葬補助費最高可領回30萬元

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市老人會附設互助會1月決議將清算處分財產後，上午對外公布會計明細，會員有2,100人，到去年為止月繳100元用做喪葬補助用，加上不動產總資產保守估計有3,500萬元，但請領喪葬費用只到本月29日止，只要會員有往生，互助會專戶最高會補足30萬4000元，至於未能於月底請領的，就只能等清算結餘均分。

▲彰化市老人會上午將互助會的財務狀況公開會員到場。（圖／彰化市老人會提供）

▲彰化市老人會互助會員簽名自組自救會。（圖／民眾提供）

今天有將近40名會員在場外聆聽，也不相信互助會只剩下那麼一點點錢，辛苦攢了點錢想說未來可以留作終老用，沒想到竟成一場空，如果沒在29日前老死以後只能等清算，2100名會員依照入會前後均分這3500萬元，1個人最多只能拿回1萬到2萬元，甚至拿不到1萬元，紛紛簽名要組自救會抗議。

▲彰化市老人會上午將互助會的財務狀況公開。（圖／彰化市老人會提供）

彰化市老人會附設互助會創立於1989年，至今31年，成全了許多長輩互依互助的佳話，但是隨時空背景的變遷，現今不得已辦理結算，讓成員多所不捨，更因近期受網路流傳互助會因掏空倒閉讓會長温蔡秀春打擊甚大，老人會的一切都可以攤在陽光下，雖目前網路資訊流通發達，但對於不實言論或散播，也希望社會大眾有所節制，減少社會的恐慌，今天更透過律師的見證，希望能化解民眾誤以為互助會倒閉或掏空資金等情形。





▲彰化市老人會附設互助會出賣會產。（圖／彰化市老人會提供）

彰化市老人會指出，互助會1月13日經代表大會決議結算及處分財產，從過去3600餘人迄今減少至2100人，每月約8-11人往生，倘依現存會規每位會員往生，該會會員每員收取100元，總收金額21萬元，並由互助會專戶補足30萬4000元予往生者，每月透支金額不足上百萬，長年虧損，不堪運作，為保障現有2100餘位會員權益，會員代表大會決議處分財產淨額併入分配，決議委請會計師辦理互助會結算事宜。

▲彰化市老人會附設互助會給付標準。（圖／彰化市老人會提供）

老人會指出，互助會資金出入更是秉持公開透明的原則，本案財產處分工作，除行文給縣府社會處備查，並經社會處函示有關本會出售「彰化市中興路的房屋，符合人民團體法第27條所規定的人民團體會員(會員代表)大會之決議,，應有會員(會員代表)過半數之出席，財產處分之決議應有出席人數2/3以上同意規定辦理。

而針對網路中傷抹黑謠言，縣議員温芝樺表示台灣是非常民主自由的社會，非常尊重所有人的言論自由，但是網路上卻充滿了許多不實的言論、貼文以及各種留言，會透過正當的法律途徑追究相關責任，也呼籲大眾有任何相關疑問或陳述，都非常願意傾聽，但是不要製造不實言論，來製造社會恐慌。

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