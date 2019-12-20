可行？彰化市提「台中捷運綠線東移」　縣府：困難重重

▲台中綠捷運延伸到彰化被彰化市公所卡關。（圖／彰化市公所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

台中捷運綠線延伸到彰化，也是前縣長魏明谷為大彰化發展的重大建設之一，如今因為彰化市公所提出「東移」走聖安路造成審議被退件，被質疑是政治選舉操弄，但縣府工務處則指聖安路過於狹窄，也是在大東彰的邊緣地帶，如今重新洗牌，恐怕得面臨工程及土地徵收的問題，有相當的困難度。

彰化市長林世賢指出，為何延伸路段有必要東移？由於東區未來在擴大都市開發案完成之後，人口勢必大幅成長，進而搖身一變，成為彰化市未來發展的新中心，基於此一趨勢考量，為未雨綢繆，調整延伸路線東移確有其必要性，東移後可適度分散車站位置、提高輸運效能、帶動新站區發展，進而促進地方繁榮。

▲中捷延伸到彰化，G20台化設站，「三鐵」共構的路線規劃。（圖／彰化縣政府提供）

林世賢強調，原規劃路線未能兼顧東區彰南路沿線居民的需求，只是路過沒經過，東區居民權益在哪裡？東移後如果在快官、大竹增設新站，就可以把彰東9萬人口納入捷運服務涵蓋範圍，讓東區民眾實質受惠。

彰縣府工務處指出「路線不是愛怎麼走就怎麼走」，此案直路廊綜合地理、土地等多方考慮才敲定，東移原規劃G18站的成功嶺東側和G19台中榮泉、健行路口，台中這兩站沒了如何延伸到彰化，且東移穿越國道3號匝道區，2處高架橋梁、2座高壓電塔，空間不足，跨越烏溪又遇安厝排水箱涵，沒空間佈設，工程技術無法克服。

▲聖東路，周邊都是住家道路又狹小，面臨土地徵收問題。（圖／彰化縣政府提供）

而立委黃秀芳也在臉書報告縣民，「中央沒有卡地方 林佳龍指派次長整合提案速排審」，指出交通部長林佳龍表示，捷運延伸攸關地方發展及中彰生活圈的大眾運輸串聯，盼能加速進行，並指派由審查會原召集人、交通部政次王國材，主動邀集中市府、彰縣府、彰化市公所，以及鐵道局、台鐵局等單位整合地方意見，提出完善的軌道路網規劃，盡速送審排審。

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