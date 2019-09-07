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彰化不二坊蛋黃酥「半夜就在排隊！」　周邊住戶很抓狂

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▲彰化不二坊深夜出現排隊人龍。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化不二坊深夜出現排隊人龍。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化蛋黃酥不二坊之亂，買家及代購者今天更甚往年， 6日深夜店家門口擠滿人潮，甚至到天亮已經排到中山國小前，許多人不畏辛勞的拿著號碼牌等待店家下午2時30分開門，排隊的人龍造成交通大打結，周邊住戶更是怨聲載道，警方也因此承受了極大的壓力，勸店家改採網路或電話銷售，但店家絲毫不為所動。

▲彰化不二坊深夜出現排隊人龍。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲彰化不二坊旁巷弄深夜出現排隊人龍。

彰化不二坊從8月24日到9月10日更改營業時間，早上不再販售，改由下午2點30分才開賣，一人限購120顆，大約有7成顧客都是代購業者，還有很多人乾脆帶張小板凳慢慢排，即使一顆價格已經從30元漲到40元，人氣依舊紅翻天，排隊3小時也不一定買得到。

▲彰化不二坊深夜出現排隊人龍。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化不二坊旁深夜排隊的民眾有的已經在打瞌睡。

不二家的店緊鄰彰化市三民市場，平日就已經排隊人潮就很多，更何況遇到假日期間，人車爭道景象環生。去年9月才有男子因不滿買不到蛋黃酥，加上店家態度不佳，憤而潑漆洩憤，但新聞曝光後絲毫不影響民眾搶購意願，甚至還吸引更多民眾跟風。

▲不二家蛋黃酥改名不二坊，人氣依舊不減。（圖／記者唐詠絮翻攝）

今年甚至排隊人潮塞滿鄰近騎樓、車道，還有網友直接於社群網站開單代購，行情水漲船高，一名不二坊的代購業者透露，排隊一整天只能輪到3、4次，平均一天能買到9盒，轉手賣以後一盒可以賺250元，一整天下來能賺到2000多元，排得再久也值得。

▲不二家蛋黃酥改名不二坊，人氣依舊不減。（圖／記者唐詠絮翻攝）

但這種跟風排隊景象，卻害慘了轄區員警，為維持不二坊周邊的交通，每天疲於奔命，民生派出所所長，更是多次與不二坊店家溝通，建議店家，改採限時電話銷售或是改在好停車空曠的地點取貨，對雙方都好。

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