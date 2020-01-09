每人6000元！彰化市海發「1.4億年終」大紅包　領取資格、時間曝光

▲彰化市際出一人6000元的年終大紅包。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者許凱彰／彰化報導

春節將至，不少企業都發放年終獎金給辛苦一整年的員工。彰化市也在農曆過年前發放總金額高達1.4億多的「年終大紅包」，一人一包新台幣6000元，凡年滿70歲且在彰化市設籍6年以上者，可於15日起領取。有網友在網路上表示，「做長照才是最照顧老長輩的方式」。

據了解，這項福利措施實施了23年，共已發放約新台幣22億元，2020年就有2萬3492名長者具有領取「6000元年終大紅包」的資格，總發放金額高達1億4095萬2000元。

許多網友得知訊息便在網路上直言，「如果沒有類似台北市的老人福利，那麼六千打發老人是很划算的」、「是把年輕人當透明啊」、「領完6千然後不管死活有比較好嗎」、「不做長照服務，只會發錢」、「發紅包的時候都不手軟，要建設只會喊沒錢」、「發錢是最不負責任的社會福利政策」。

▲有2萬多人符合資格可以領取。（圖／取自彰化市長林世賢臉書，下同。）

林世賢表示，現代醫療的進步，長壽已非遙不可及，市公所的敬老禮金不僅是「活的愈久、領的愈多」，發放春節敬老慰問禮金，亦是彰化市推展的重要社會福利項目之一，市公所財政雖非充裕，但仍節省其他開支，只為做好社會福利，讓彰化市成為充滿溫暖的新城市。

彰化市公所訂1月15日在各里辦公處或各里指定地點，發放109年春節敬老慰問禮金，凡年滿70歲（民國39年以前），在彰化市設籍6年以上的長者（民國102年12月31日以前設籍）且戶籍未再遷出者，每人都可獲得敬老慰問禮金6000元及長壽麵線一份。