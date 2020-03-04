艦長感染影響「東部戰區海軍訓練」　中國軍網：練兵備戰無空檔期

▲ 日前大陸自產航母山東艦首曝光，解放軍戴口罩，強調無感染。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

受到新冠肺炎（COVlD-19）疫情影響，日前大陸東部戰區某海軍艦長也遭隔離，外界推估解放軍海軍可能有大規模感染。中國軍網（4日）最新消息指出，「東部戰區海軍部隊軍事訓練，練兵備戰沒有空檔期。」強調早在2月19日已完成單艦訓練任務，正式對外表態，解放軍海軍照常操演，未受到大規模感染。

▲上個月17日，大陸東部戰區的海軍艦長遭到隔離觀察 。（圖／翻攝 解放日報）

根據解放軍日報上個月報導指出，「某艦」艦長余松秋也在隔離觀察。實際上，他就是就是「常州艦」的艦長，負責大陸自行設計建造的最新型飛彈護衛艦，擔任十分重要工作。報導還稱，大陸東部戰區海軍各級采取嚴格管理、測溫消毒、歸隊隔離等防控措施。外界推測，解放軍內部可能受到大規模感染，並未受到證實。

兩天後，央視2月19日搶先曝光，大陸首艘自主建造的國產航母山東艦，出現官兵們難得戴口罩、量體溫的畫面，有意釋放出解放軍內部，未疫情干擾的訊息。但外界推測，疫情期間，東部戰區海軍部隊軍事訓練，可能有所調整或暫停。相隔半個月後，終於又有東部戰區海軍部隊最新消息。

▲ 湘潭艦是大陸解放軍海軍第二十二艘054A型飛彈護衛艦。（圖／翻攝 維基百科）

根據中國軍網報導指出，「某驅逐艦支隊湘潭艦，於2月19日，完成單艦實際使用武器、臨檢拿捕等課目訓練，立即轉入戰備巡邏任務。」訓練時間點恰巧是，常州艦艦長感染後兩天。另外，解放軍報訊也強調，「連日來，東部戰區海軍某潛艇支隊，在疫情防控工作的同時，精準施訓，落實部隊戰斗力。」解放軍海軍照常操演，未受到大規模感染