解放軍第二艘075艦最新照！艦島已吊裝完成「下水期近了」

▲第二艘075艦完成艦島吊裝。（圖／翻攝微博@胡子說海）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情趨緩，各地陸續復工復產，軍工製造方面也不例外。解放軍第二艘075型兩棲攻擊艦的建造新照片近日曝光，從照片中可以發現，艦島的吊裝已經完成，出現大致的外型輪廓，這也代表，第二艘075艦下水的時間近了。

第二艘075艦正在上海滬東中華造船廠建造，從1月初的照片可以發現，當時艦島還放置在一旁，未完成搭建。不久之後，新冠疫情就爆發，船廠在2月14日透露，有大批員工受疫情影響未能復工，導致正在碼頭繫泊安裝調試的「重點產品」建設受到影響，被認為所指就是「第二艘075型兩棲攻擊艦」。

不過，隨著疫情趨緩，與大陸官方大力推動復工的努力下，滬東中華造船廠也恢復運作，根據3月3日曝光的消息及照片顯示，第二艘075型兩棲攻擊艦的艦島吊裝已經完成，可能將在1、2個月內下水。

▼075艦的北約代號為YUSHEN。



兩艘075艦的建造，也引起美國關注，美國海軍情報辦公室2月發布「年度中國艦船辨認指南」，繪出了075艦的外型，並披露075艦的北約代號為YUSHEN。

根據大陸官媒報導，075型兩棲攻擊艦長250公尺、寬30公尺，排水量約4萬噸，可搭載28架直升機，擁有直通甲板，能同時起降多架直升機，也設有塢艙，可作為兩棲車輛及登陸載具的母船，運載士兵、坦克等進行登陸作戰，自身防禦方面採用紅旗10近程防空導彈系統及「萬發炮」近程防空系統，搭配新型自產快速反應雷達。

▼上海滬東中華造船廠受疫情影響曾延後復工。（圖／上海滬東中華造船廠）

