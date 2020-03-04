協助抗疫！世界銀行承諾提供「120億美元」援助窮國

▲世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

全球各國受到新冠肺炎疫情衝擊，世界銀行（World Bank）承諾提供120億美元，援助受到疫情影響的發展中國家；援助措施包含低成本貸款、捐贈款與技術援助。世銀行長馬爾帕斯（David Malpass）表示，目前遏止疫情的關鍵就是必須迅速行動，但也未提及是哪些國家會先收到援助。

馬爾帕斯在記者會中表示，對於新冠病毒還有許多未知因素，許多國家可能會需要更多援助，「世銀將提供120億美元的資金，滿足各國的緊急援助需求，減輕這場危機可能造成的影響。」馬爾帕斯表示，速度就是拯救生命的必要條件，而他們也體悟到，對於缺乏健全衛生系統的貧窮國家來說，最容易受到疫情打擊。

馬爾帕斯也呼籲各國，不要採取限制貿易的措施，這些資金也將用於低成本貸款、捐贈款與技術援助，希望能幫助發展中國家獲得更好的衛生服務，加強疾病檢測和公共衛生，並與私人企業合作減少經濟衝擊。

新冠肺炎蔓延全球破70國，各國累積確診病例至少9萬2000例，累計死亡人數至少3,110人，除了中國大陸之外，全球以伊朗、義大利、日本和南韓疫情最為嚴重，其中伊朗24小時內爆增835例，包括23名國會議員也感染；義大利24小時內也暴增466例。

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