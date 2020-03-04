WHO喊完疫情可控制「稱世界醫療資源短缺」　伊朗慘變戒備狀態…急等國際救援

▲WHO秘書長譚德塞，WHO公衛緊急計畫執行主任萊恩。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在全球疫情只增未緩，世界衛生組織（WHO）3日表示，目前世界疫情處於「未知的狀況」，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，雖病毒獨特，「但透過正確措施仍可以被控制」。然而4日WHO卻又提到，面對現在國際疫情，世界醫療體系資源恐怕將漸漸短缺嚴重。

根據《路透社》報導，WHO於3日的日內瓦會議上表示，全球為了抵抗新冠病毒蔓延，防護裝備包括口罩、防護衣、護目鏡等都出現哄抬價格與缺貨的狀況，因此要求相關企業與各國政府盡可能增加40％的產量，以應對疫情與死亡人數增加。

WHO表示，自新冠肺炎爆發以來，醫療口罩價格上漲6倍，N95口罩價格上漲2倍、防護衣則是上漲2倍價格。此外也估計，全球醫療工作者每個月至少需要8900萬個口罩、7600萬個手套、160萬副護目鏡。但持續升溫的疫情狀況，已經嚴重考驗到全球醫療體系跟需求。

此外在經濟方面，美國聯邦儲備理事會FED，也在3日緊急降息；世界銀行則是宣布投入120億美元幫助世界抵抗新冠肺炎，避免世界經濟動搖。

而在中國以外的疫區，伊朗則為WHO目前最為擔憂的國家，世界衛生組織公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）表示，伊朗的醫療需求比其他國家更加迫切。伊朗國會累計至23人，最高領袖哈米尼下令全國進入戒備狀態。WHO也宣布將派團隊帶醫療物資進駐協助防疫。