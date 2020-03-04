香港包機「橫濱模式」飛武漢！不只自己派機「還有40醫護、官員隨行」

▲「鑽石公主號」事件時，港府工作人員組「先遣隊」赴日處理檢疫工作。（圖／香港政府，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府4、5日將派出共4班包機赴武漢，接回532名因「封城」滯留的港人，第一批2班包機4日上午已經出發，香港政制及內地事務局長聶德權、入境處處長曾國衛也親自帶隊登機，率領40多名醫護、工作人員登機，赴武漢處理檢疫、審核等工作，採取與接回「鑽石公主號」滯留乘客相同的「橫濱模式」。

▼港府工作人員在機場準備證件審核工作。







聶德權出發前在機場接受媒體訪問，他表示，此次任務的包機由國泰港龍執飛，4日上午先有兩個航班出發，第一班會接載113人，第二班接載145人，乘客由專車接至天河機場，登機前共要進行4次體溫測試，沒有症狀的人才能上機。

▼國泰班機接回「鑽石公主號」滯留乘客。



此次接返任務採取的方式，與接回「鑽石公主號」滯留乘客的「橫濱模式」雷同，同樣是由港府自行派機，並讓入境處長等高級官員親自帶隊。聶德權指出，包含他在內，今早共有40多名政府的工作人員、醫護人員搭乘包機赴武漢，成員來自內地局、入境處、衛生署、醫管局，抵達武漢後，團隊會處理檢疫、審核等工作，並同日隨機返港，班機上都會有醫護人員照看。

聶德權提到，乘客抵達香港後，會再次量體溫，若有發生或出現症狀就送醫院，沒有異狀則到檢疫中心進行14天的隔離，而參與任務的工作人員，回港後不必隔離，但會實行醫學監察，每天量體溫，並減少出席公眾場合。

聶德權還說，滯留湖北的香港人共有3800多名，有很大一部份人居住在距離武漢較遠的城市，交通安排上困難較多，將與當地政府討論後再進行安排。

▼港府派出醫管局的醫護人員隨機照看。

