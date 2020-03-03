WHO：若掌握證據，會宣布新冠肺炎是大流行病

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷傳出，世界衛生組織（WHO）也緊急組成專家團隊，前往中國考察。秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也為此說明，若掌握足夠的證據，世衛組織將毫不猶豫地把新冠肺炎宣告為大流行病。

根據世界衛生組織在微博發布的消息，世衛2日舉辦媒體通報會，譚德塞在會議上指出，中國1日向世衛報告了206例新冠病毒案例，為1月22日以來最低的一次，且湖北省以外的地區僅有8例，除了中國以外，還有61個國家向世衛報告了8739例病例，其中有127例死亡。

譚德塞指出，在過去24小時內，中國境外的病例報告幾乎是中國境內的9倍，目前組織相當關心韓國、義大利、伊朗與日本的疫情，世衛組織已派出小組抵達伊朗，除了給予伊朗物資，還會協助政府進行應對工作。

▼譚德塞指出，世衛組織時刻監測著新型冠狀病毒的數據。（圖／達志影像／美聯社）

譚德塞提到，新冠肺炎是否為流行病，眾人一直爭論不休，世衛也為此時時刻刻監測著數據，遏止新冠病毒是全球的首要任務，若掌握確切證據，世衛組織會毫不猶豫地宣布，這項疾病為大流行病。

不過，譚德塞還說，必須從客觀的角度面對問題，全球報告的病例中，有90％發生在中國，且大部分集中在一個省，其餘的病例當中，又有81％來自4個國家，阻止疫情擴散相當重要，希望各國能夠領會，這並非擋不住的疫情，「我們能夠擊退這一種病毒」，但各國必須即刻行動，別無選擇。

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