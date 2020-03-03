銘傳資工設計AI辨識　「請戴口罩」機器人揪出沒戴口罩的人　　

▲銘傳大學設計戴口罩提醒機器人。（圖／銘傳大學提供）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）影響，銘傳大學表示，為了降低因人群進出辦公場合帶來交互感染的可能性，校內各單位要求洽公師生要戴口罩、量體溫、雙手消毒一樣都不能少。但是，還是有師生會忘記戴口罩，該怎麼處理？銘傳大學資工系利用人工智慧辨識物件的強大功能，設計一組戴口罩提醒機。

面對校園防疫作戰，資訊工程系教授楊健貴提出利用人工智慧來幫忙的建議，並帶領該系主任李開暉及吳智偉、黃俞鈞、陳琮舜、王瀚霆、曾智群、徐廷睿和詹以祥等幾位學生組成的團隊，利用人工智慧辨識物件的強大功能，應用YOLO做一個提醒系統，架構了一部PC+Webcam+音箱，這套DIY成本低廉的戴口罩提醒軟體，裝在資工系辦門口，有人進入系辦忘了戴口罩，辨識系統會送出信息給音箱，播放「請戴口罩」的提示。

請繼續往下閱讀...

▲銘傳大學資工系結合人工智慧辨識物件的功能，設計戴口罩提醒系統，可協助偵測未戴口罩者，並送出信息給音箱，播放「請戴口罩」的提示。（圖／銘傳大學提供）

楊健貴指出，YOLO是關於物件偵測的類神經網路演算法，該架構輕量、依賴少、演算法高效率，在工業應用領域很有價值。YOLO辨識功能強大，一群人中只要有一人沒戴口罩，也會被揪出來。

楊健貴說，如此一來，既能免除未戴口罩人員進入系辦的可能，系辦人員又不需要時時注意來人是否戴口罩，銘傳資工系師生動動腦、動動手，立即發揮所學科技解決生活難題的效果。