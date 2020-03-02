戴口罩與否「是個人決定！」　宅神看疫情：到這時期，自己要保護自己

▲防範新冠肺炎，民眾紛紛戴上口罩。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，謝宗學醫師日前在臉書發文，說台灣疫情已經邁入下一個階段，提醒「疫情升級後要注意的10件事」。「宅神」朱學恒就轉貼消息，發表自己的看法，「我覺得戴口罩與否是個人自己的決定」，認為到了這個時期，政府不用再宣導官方政策，大家自己要懂得保護自己。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學日前在臉書粉絲專頁「Dr. E 小兒急診室日誌」表示，台灣已經邁入新冠肺炎疫情的下一個階段，雖然沒有大規模的社區疫情，但已有明確「社區傳播」警訊和首例院內感染，建議進一步升級個人防護原則，列出10點供參考。

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▲量體溫、戴口罩、手部消毒等防疫措施缺一不可。（圖／記者陳崑福翻攝）

看到貼文後，宅神朱學恒就在粉絲專頁「朱學恒的阿宅萬事通事務所」轉貼報導，並分享自己的看法，他覺得戴口罩與否，是個人自己的決定，「小心一點，不放心的就多戴。覺得自由自在想要放飛自己的就不戴」，直呼「到了這個時期，政府就不用再宣導官方政策是什麼了，大家要自己保護自己啊！」

謝宗學列出的10點分別為以下：

一、 出門戴上口罩，保護自己也保護他人；感染者可能無症狀，但有傳染力

二、 若身體不適，在家也要戴口罩，並與家人保持2公尺以上距離，不一起用餐

三、 非必要不進醫院，若不得已需戴口罩、勤洗手

四、 不參加任何非必要的集會活動

五、 非必要不出國，目前各國多有疫情

六、 盡量不要去人潮擁擠的場所

七、 嚴格執行手部清潔

八、 抑制揉鼻子、揉眼睛的習慣

九、 過敏體質者減少接觸過敏原，或用藥物控制，減少不自覺接觸身體黏膜的動作

十、 規律生活作息、均衡飲食，不要太勞累，以維持正常免疫力

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