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強化防疫　台南市議會推行拱手不握手、大家勤洗手

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▲配合中央防疫政策，台南市議會推行「拱手不握手，大家勤洗手，防疫全民守」活動。（圖／記者林悅翻攝）

▲配合中央防疫政策，台南市議會推行「拱手不握手，大家勤洗手，防疫全民守」活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中建議，民代們盡量少跑攤，台南市議長郭信良3日上午，與王家貞、黃麗招、穎艾達利、吳禹寰、洪玉鳳、蔡秋蘭、李鎮國、谷暮‧哈就、蔡旺詮、李中岑、盧崑福等議員一同表示，配合中央政策，市議會推行「拱手不握手，大家勤洗手，防疫全民守」活動。

郭信良議長指出，台南市議會從自身做起，員工們每日早上上班皆先測量額溫，自主做好健康管理；另外，議長盃各項比賽活動在3月暫停接受申請，全力配合中央防疫。同時，議會推行拱手不握手，大家勤洗手的觀念，希望不僅是議會員工，社會大眾們都能習慣以拱手代替握手，而且平時就勤洗手，健康地度過這段防疫期。

郭信良議長表示，民眾習慣以握手表示熱情，但現今疫情尚未穩定，為了減少傳染的可能性，市議會推行拱手不握手的新觀念，希望拱手致意成為常態，大家相互體諒，不握手不代表失禮，拱手更為有禮。

郭信良議長也強調，依據衛福部所發布的新聞稿，對抗疫病首要就是「勤洗手」，而且要落實肥皂勤洗手正確5步驟（濕、搓、沖、捧、擦）及7字訣（內、外、夾、弓、大、立、腕），並減少用手觸碰眼口鼻，才能遠離疫病。

市議會也特地邀請台南市民政局說明各區里鄰長文康及訓練活動的舉辦情形。民政局主任秘書陳仲杰說明，目前除了永康區及安南區已舉辦2梯的文康訓練活動，其餘梯次及各區尚未舉辦的部分，皆已暫緩舉辦。此外，已有350家宮廟同意將原有的遶境計畫延期辦理。

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