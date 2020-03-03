大邱返台女童施打疫苗遭拒　台南衛生局挺醫院：並無不妥

記者林悅／台南報導

台南一名女子2月25日攜14個月大女兒從韓國大邱返台，被要求自我健康管理14天，因女兒原定施打德國麻疹與水痘疫苗已延遲近3個月，連跑成大等3家醫院要求施打被拒，台南市衛生局鄭重澄清，因應國際新冠肺炎疫情日益嚴峻，醫院執行感染管制措施，拒絕自我健康管理14天內之幼兒童施打疫苗，並無不妥。

▲台南市衛生局林美良科長指出，因應國際新冠肺炎疫情日益嚴峻，醫院執行感染管制措施，拒絕自我健康管理14天內之幼兒童施打疫苗，並無不妥。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市衛生局強調，依據傳染病防治法第32條，醫療機構應依主管機關之規定，執行感染管制工作，並應防範機構內發生感染。醫院本身為防範院內發生，可制定相關因應措施，包含評估疫區高風險者進入醫院打疫苗，況且該案自韓國大邱返回台，並非急重症患者須緊急接受醫療照護，一般而言幼兒童接種麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）、水痘疫苗可能出現發燒等免疫反應，在臨床診斷上無法區分是新型冠狀病毒感染或是疫苗引起的發燒；另，該案（2月27日前從韓國入境者）於自主健康管理期間，受傳染病防治法第36條規定，無症狀者儘量避免出入醫療院所等公共場所。



市長黃偉哲再次呼籲市民，目前由旅遊疫情建議等級第一級（泰國）及第二級（新加坡、日本）國家入境的旅客，入境後14天內，應落實自主健康管理措施：(一)維持手部清潔，經常洗手習慣。不要用手碰觸眼、口、鼻。手部接觸到呼吸道分泌物時，請用肥皂及清水搓手及澈底洗淨。(二)於自主健康管理期間，每日早、晚各量體溫一次、詳實記錄體溫及活動史。(三)無症狀者可正常生活，儘量避免出入公共場所，外出時，請佩戴醫用口罩。(四)如出現發燒、呼吸道症狀，請戴口罩儘速就醫。就醫時，並應主動告知醫師TOCC：旅遊史（Travel）、職業史（Occupation）、接觸史（Contact）及群聚史（Cluster）。(五)生病期間應於家中休養，並佩戴醫用口罩、避免外出。當口罩沾到口鼻分泌物時，應立即更換並內摺丟進垃圾桶。(六)生病期間，與他人交談時，除戴上外科口罩外，儘可能保持1公尺以上距離。

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