幕後／文宣戰燒滯留武漢怒火　港人撤離採台灣「橫濱包機模式」　

▲鑽石公主號華航包機返台，班機及空橋消毒。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

滯留湖北1000多名台灣人，在兩岸政府無法達成包機模式的共識下，遲遲無法回家，加上對岸文宣戰力提升，滯留民眾憤怒情緒水漲船高，已有百位台灣人要自費，跨海提告蔡英文政府違憲。而在此同時，香港政府明天即將接回滯留港人，消息人士指出，港府是在參考各國撤離方案後，認為台灣所執行的鑽石公主號模式，在防疫上是最萬全的，所以也決定採用「橫濱模式」。

在中共中央政法委日前召開全體會議，要落實總書記習近平在防疫及經濟發展的指示，維護「國家政治安全和社會大局穩定」之後；對岸啟動大規模「假訊息」攻擊，同時也派戰機擾台。

此外，對岸逐步取消戰時管制後，也立即強化文宣戰力，向滯留台灣人發出一篇名為「給滯留湖北台胞的一封信」文章，內容點出滯留民眾之所以無法回到台灣，全因民進黨當局加碼阻擋；同時也指稱，民進黨當局除了不同意盡快運送，還將東航提交的名單，變成「註記管制名單」等。

在對岸大舉啟動文宣戰，經過幾日發酵後，據了解，滯留台灣人的怒火持續升溫，甚至已有上百有名台灣民眾要自費，跨海請台灣律師幫忙打官司，「提告蔡英文政府違憲，限制人身自由，剝奪讓他們有回家權利。」

▲鑽石公主號華航包機返台，班機拖行至機棚檢疫。（圖／記者林敬旻攝）



不過，武漢包機持續沒有下文，主要因素在於蔡英文政府要求比照日本鑽石公主號高度防疫的「橫濱包機模式」，兩岸遲遲無法達成共識。但在此同時，香港已經確定將派包機帶回滯留港人，而且他們參考的正是台灣所推出的「橫濱模式」。

根據港府官方訊息指出，在滯留港人登記回港時，衛生署人員已經開始評估健康狀況，有發燒或其他症狀者，不得登記，也要求所有人徹底清潔，並發配口罩、酒精與保護衣等裝備；此外，在到機場期間，必須先後進行4次體溫檢測，有發燒與呼吸道症狀者皆不得登機，座位安排更將所有人隔開，要求不得擅自調動。

消息人士指出，港府這段期間，有參考了各國的撤離方案，認為台灣執行鑽石公主號的模式，在防疫上是最萬全的，所以最後也決定採用「橫濱模式」。

消息人士指出，從官方釋出的訊息可看到，一樣由港府自己派專機，名單由港府來確認，防疫醫護全程陪同，登機前檢疫、機艙內感染管控、下機隔離檢疫、行李消毒等，就是比照台灣所提出的「橫濱模式」，而台灣向對岸提出的橫濱模式要求，也與香港雷同，連香港都能採取我方要求的橫濱模式，那沒有道理台灣不能以自己高防疫標準的方式接回自己國人。

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