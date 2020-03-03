香港明起派4包機飛武漢！局長率17醫護出馬…接回533名滯留港人

▲「鑽石公主號」事件時，香港入境處長曾國衛也親自率團赴日處理。（圖／香港政府，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府4日、5日將派出4班包機赴湖北，接回因疫情滯留的港人。香港特首林鄭月娥3日表示，這一次任務要接回的總人數為533名，其中440人位於武漢市，93人位於周圍城市，香港政制及內地事務局局長聶德權、入境事務處處長曾國衛都將親自帶隊赴湖北。

林鄭月娥出席行政會議前，接受媒體採訪，她表示，滯留湖北的香港人非常心急回港，政府過去一周努力不懈，得到湖北政府大力協助，現在已經準備就緒，第一批將有4班包機，在明後兩天出發，從武漢的機場接回港人，其中440人位於武漢，其餘93人在周圍城市，返港之後，他們都要在檢疫中心接受14天的檢疫。

▼香港派包機接回滯留「鑽石公主號」上的港人。



這一次任務，香港政制及內地事務局局長聶德權、入境事務處處長曾國衛都會親自帶隊赴湖北處理。聶德權指出，政府此次派出40多名工作人員赴湖北，分別來自入境處，政制及內地事務局、衛生署，以及醫管局，「我明日（4日）一早會隨機赴湖北，接著隨機返港，隔日（5日）再次搭機赴湖北，處理當日狀況。」

聶德權還說，第一批要回港的乘客中，有14名孕婦、22名有病患者、11名DES考生（香港中學文憑考試），要感謝武漢官方的合作，這批港人居住的小區，會有專員了解他們的情況，若是有出現症狀，或有過密切接觸，就不能搭機離開。」

食物及衛生局局長陳肇始提到，可以登機的人，也要在登機前接受4次體溫檢測，飛機上的座位也有特別安排，降低交叉感染的風險，此外，本次會有17名醫護人員隨行，每個航班至少有2名醫師、2名護士，有份孕婦的飛機上還會有婦產科醫師，返港後直接搭乘專車赴檢疫中心。

▼香港特首林鄭月娥視察口罩供應。

