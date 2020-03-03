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實施節水卻要求大家勤洗手　盧秀燕：防疫優先應調大流量

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▲盧秀燕主持市政會議，由教育局長楊振昇報告防疫作為。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕主持市政會議，由▼教育局長楊振昇報告校園防疫作為。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

全球新冠肺炎疫情持續蔓延，台中市教育局長楊振昇3日針對校園防疫作為做專案報告，市長盧秀燕表示，全市昨天請病假和事假學生數5千多人，校方應了解請假原因做好因應，此外，學校原本實施節水措施，因為要求學生勤洗手，所以已加大流量，她也提醒其他單位，防疫優先，水龍頭應調整水量。

▲盧秀燕主持市政會議，由教育局長楊振昇報告防疫作為。（圖／台中市政府提供）

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台中市政府上午召開市政會議，教育局長楊振昇以「因應嚴重特殊傳染性肺炎開學防疫及應變作為」為題進行專案報告，包括成立防疫小組、備妥防疫物資、調整洗手設備出水量、完成校園環境及校車消毒，以及發放國小以下及幼兒園學童2片口罩、落實體溫量測雙軌並行制、加強校園午餐的團膳工廠防疫等，全方位落實校園防疫措施。

楊振昇也提到，已要求各校戶外教學及校慶活動延後舉行，社區大學、樂齡大學等延至4月15日開課、暫停外借高中職以下學校室內場地等，另外針對少部分居家檢疫的學生，教育局也擬定停課不停學措施，以線上教學等方式，讓在家的學生與學校同步學習。

盧秀燕表示，感謝教育局所有同仁的努力，至今防疫工作都做得很好，但因為全市師生數將近40萬人，防疫工程特別龐大，準備工作也比其他縣市來得多，難免「掛萬漏一」，少數學校防疫工作有缺失，也感謝外界提醒，市府才能及時糾正。

盧接著說，2月27日全市有9107名學生請假，人數近萬，很有可能跟228連假有關，昨天雖然請假人數下降，但也高達6908人，其中病假2783人、事假2794人，教育局應持續追蹤、掌握學生缺席的人數及詳細原因，作好因應準備。

此外，政府一直宣導民眾要勤洗手，但校園水龍頭大多採取噴霧式，水量過少，師生要洗個手得大排長龍，還好教育局已事先將水龍頭調整為正常出水量，她也希望其他單位，目前防疫最重要，應調高水龍頭出水量。

至於一旦學生居家檢疫如何透過線上學習？盧秀燕說，請教育局盤點全市高中職以下偏鄉、單親、隔代教育或弱勢家庭學生家中的3C設備是否夠用，以免影響學生受教權。

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