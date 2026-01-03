港廉政公署逮捕黑社會操縱維修貪污案　拘21人涉案工程達3300萬

▲香港廉政公署人員近期採取執法行動，打擊有黑社會背景人士操縱的樓宇維修貪污集團。（圖／pixabay）

記者任以芳／綜合報導

香港特區廉政公署（ICAC）昨2日採取大規模執法行動，成功打擊一個由黑社會背景人士操縱的樓宇維修貪污集團。該集團涉嫌操控觀塘區兩個屋苑的大維修工程，行動中先後拘捕21人。

根據《中國新聞網》報導，此次行動共拘捕15男6女，年齡介於30歲至81歲。被捕人士身分涵蓋中間人、工程顧問、工程承辦商及屋苑業主立案法團成員。廉署人員在行動中搜查了涉案公司的辦公室，並檢走大量招標文件等重要證物。

廉政公署指出，行動涉及觀塘區兩個屋苑的大維修工程。其中一項工程，涉案工程承辦商涉嫌通過中間人行賄工程顧問及屋苑法團部分成員，以取得總值約3300萬港元的工程合約。

另一項工程則仍在籌備階段，涉案中間人懷疑借貪污手段，收集業主的“委任代表文書(俗稱「授權票」)，企圖操控屋苑法團以協助日後取得相關維修工程合約。

廉政公署人員採取執法行動後，已主動聯絡兩個屋苑的相關持份者，提醒他們在跟進涉案工程時需留意的貪污風險。

廉政公署稱，樓宇維修與廣大市民息息相關，牽涉不同持份者，廉政公署一直十分關注相關貪污情況，採取結合專業執法、制度預防及社區教育的「三管齊下」策略，通過嚴厲執法及適時主動介入，並與相關部門及機構緊密合作和各司其職，全力打擊樓宇維修工程中可能涉及的貪污及其他不法行為。