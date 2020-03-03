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桃園防疫超前部署　鄭文燦：擬停辦聯合法會、掃墓分流減少感染

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▲桃園市長鄭文燦3日主持防疫專案會議時表示，市府因應疫情將超前部署，擬停辦大型法會、提前掃墓與減少探病等措施，減少傳染疑慮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦3日主持防疫專案會議時表示，市府因應疫情將超前部署，擬停辦大型法會、提前掃墓與減少探病等措施，減少傳染疑慮。（圖／記者沈繼昌翻攝）
記者沈繼昌／桃園報導

因應新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續發燒，桃園市長鄭文燦3日主持防疫專案會議時表示，市府針對疫情已超前部署與有備無患態度，近期已研擬相關對策，包括停辦大型掃墓法會、分散掃墓人潮與減少探病，已降低減少大規模傳染潛在疑慮，讓防疫對策能夠落實。

鄭文燦3日上午在消防局災害應變中心召開的防疫專會議上指出，台灣是學習型的社會，經歷SARS疫情挑戰，政府與民間在防疫工作上都能迅速反應，因應新冠肺炎疫情由境外移入、家庭傳播再到醫院感染，還又面臨零星社區感染等問題，市府以超前部署、有備無患態度面對，就後續發展充分進行防疫整備工作，

鄭文燦說，因應清明掃墓，包括台商返鄉可能帶來人潮聚集問題，市府研擬籌組專案小組，由秘書長擔任召集人，聯合民政局、區公所、殯葬所等單位，在各公墓、納骨塔或生命紀念園區等地採取人潮分流與疏散對策，除停辦大型聯合法會外，並提早在本月份辦妥墓地、停車場等消毒整備作業，讓掃墓民眾能提早掃墓，在4個星期的周末假日彈性運用以紓解掃墓人潮。針對民間祭祀公業與民間業者自主問題，市府後續將與相關對口單位協調，討論如何有效減壓，讓防疫對策落實。

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▲桃園市長鄭文燦3日主持防疫專案會議，聽由各局處建議，擬停辦大型法會、掃墓分流與減少探病措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦3日主持防疫專案會議，聽由各局處建議，擬停辦大型法會、掃墓分流與減少探病措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

目前陸續有新增新冠肺炎確診個案，鄭文燦強調，因病毒傳播速度快，為避免醫療體系負擔過於沈重，建請市民減少探病或陪病，盡可能改為視訊或電話探訪，將醫院感染風險降至最低；桃園目前有林口長庚醫院、部立桃園醫院等11家責任醫院，負擔醫療與照顧隔離病患責任沉重，醫院對探病進行限制有其必要，這是防疫工作非常重要一環，市府呼籲市民減少探病次數，責成衛生局與新聞處針對探病次數提出限制，另自5日開始，成人可購買3片口罩、兒童購買5片的擴大供應政策則加強宣導。

此外，受到疫情衝擊，桃園機場是疫情重災區，華航與長榮航空班機停飛率約達五成，這次停航範圍大、架次也增加不少，旅行社也停止出團，三月起疫情對產業衝擊更加嚴峻，市府未來對於機場相關產業紓困振興等都要持續關心。

衛生局長王文彥說，截至3月2日止，武漢肺炎疫情全球確定病例數88,278例、全球死亡病例數3,039例、全球致死率約3.4%，桃園市共通報200例，累計8例確診、189例排除、3例檢驗中，居家檢疫有症狀送驗115例，疑似新冠病毒感染送驗548例，本市居家隔離者目前列管287人；本市共有11家急救責任醫院將再提高防疫規格，研擬規劃醫院探（陪）病管制措施，除加護病房、安寧病房與經主治醫師依醫療專業同意者外，其餘一律全面禁止探病，各醫院民生相關商店用餐應以外帶（外送）方式取代內用，縮減或停止非民生必需之攤位經營，每名住院病人陪病者以1名為限，陪病者採實名登記制度（登記姓名與電話）。

►「即日起，我退出老化黨。」

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