分享「好的防疫經驗」　中國任3月安理會輪值主席

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▲▼當地時間3月1日起，中國擔任本月安理會輪值主席。中國常駐聯合國代表張軍在2日舉行輪值主席發布會，回答國際媒體提問。（圖／央視新聞）

▲當地時間3月1日起，中國擔任本月聯合國安理會輪值主席，在紐約總部召開會議。（圖／央視新聞）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎在全球蔓延之際，根據聯合國安理會輪值安排，中國自當地時間3月1日起，擔任本月輪值主席。中方代表張軍表示，中國將把工作重點放在加強多邊主義、支持非洲發展等共5個方面；對於疫情，他說，「中國也將做負責任的大國，與其他國家進行合作」，不僅會與其他國家分享訊息，還會分享好的經驗。

中國常駐聯合國代表張軍在紐約時間2日，於聯合國總部召開輪值主席記者會。他說，安理會承擔著維護國際和平與安全的首要責任。「環顧全球，當今世界仍然很不太平，各種新老問題、傳統和非傳統安全威脅相互交織，國際社會期待安理會發揮應有作用。」

▲▼當地時間3月1日起，中國擔任本月安理會輪值主席。中國常駐聯合國代表張軍在2日舉行輪值主席發布會，回答國際媒體提問。（圖／央視新聞）

▲中國常駐聯合國代表張軍（中）在紐約時間2日舉行輪值主席發布會，回答國際媒體提問。（圖／央視新聞）

因此，他提出中國本月在聯合國範圍內，推動的五項工作重點，包括加強多邊主義，把握國際合作的正確方向；關注、支持非洲，促進非洲和平與發展；有效應對維和領域挑戰，發揮聯合國維和行動的關鍵作用；維護國際公平正義；秉持公正、透明、高效、務實原則，發揮安理會積極作用。

對於疫情在全球擴散，張軍重申中方立場，強調中國抗擊新冠肺炎疫情正在取得巨大進展，狀況現在日趨穩定，朝正確的方向在發展，全世界都看到了中國政府的決心和中國人民團結及制度的力量。

他表示，中方不僅會與其他國家分享訊息，還會分享好的經驗。「希望中國正做的和所做的，可以幫助到其他國家。」

據了解，聯合國安理會由十五個理事國組成，各理事國按照國名英文字母順序，輪流擔任安理會主席，每一主席任期一個月。上一次由中國擔任安理會主席，是在2018年的11月。

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