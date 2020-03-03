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專載居家檢疫者！小黃「防疫車隊」3/4上路　短、長程收費標準出爐

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▲▼台灣大車隊計程車司機為加強新冠肺炎防疫工作，自主消毒清理車輛，確保乘客及自身安全。（圖／記者湯興漢攝）

▲交通部推出防疫車隊，專載居家檢疫者返家。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

行政院長蘇貞昌拍板交通部所提的「居家檢疫者自機場返家交通規畫方案」，4日起將正式上路。交通部表示，未來居家檢疫者若無親友接送，可搭乘由計程車、租賃車合組的防疫車隊返家，短程比照計程車跳表、長程計價則比照高鐵票價2倍收費。

交通部長林佳龍指出，目前中、港、澳、韓、義、伊朗等國家入境旅客都需要「居家檢疫」14天，但從機場入境後，就不能搭乘客運、軌道運輸等大眾運輸工具。長程旅客如何返家，才不會形成防疫漏洞，是非常重要的課題。

請繼續往下閱讀...

蘇貞昌昨日拍板交通部所提的「居家檢疫者自機場返家交通規畫方案」，3/4正式上路，由交通部協調計程車、租賃車合作組成的「防疫車隊」，將肩負起接送任務，協助將接觸人數減到最少。

▲▼防疫車隊3/4上路，專載居家檢疫者。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

▲防疫車隊3/4上路，收費標準短程比照計程車、長程比照高鐵價2倍。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

根據統計，目前自中港澳韓義、伊朗入境的旅客，每天接近1000人，扣除親友接送，約600人有搭乘防疫車隊的需求，其中又以桃園機場最大宗。

桃園機場入境的「居家檢疫」旅客可以優先親友接送，若無親友方便接送，短程則由計程車跳表計費。長程搭乘租賃車，計價方式比照高鐵票價2倍向乘客收費。政府也將另外補助鼓勵協助的車隊夥伴。

林佳龍說，這樣的規劃兼顧了居家檢疫者的交通需求，提供點對點的交通服務、候車時間短、防疫風險低，且容易追蹤管理，也可保護居家檢疫者的隱私。政府補貼業者，也能提升駕駛意願，同時不會增加居家檢疫者的交通費用負擔，確實大大降低疫情風險。

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