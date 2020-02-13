家裡太乾淨反而容易生病？慢性病患者偷懶顧健康、勤洗馬桶不如注意水龍頭

▲頻繁清潔家裡，不僅耗費體力，有時甚至會對健康間接造成危害。（圖／翻攝自pakutaso.com、pixabay、Unsplash）

記者萬玟伶／綜合報導

保持家中整潔是件很重要的事，對於特別在意衛生的人來說，每週清潔工作平均都要花費數小時以上，但有些事若是每週重複做，可能不具太大效果，或甚至會對健康間接造成影響，反而得不償失。想要有藉口偷個懶嗎？國外網站《BrightSide》列出以下幾點：

熨燙床單、枕套、毛巾其實沒有必要

洗完床單、枕套、毛巾後，不少人還會把它們仔細熨燙一遍，但有研究指出，熨燙造成的高溫會壓縮布料、改變結構，反而減少它們的使用年限。如果只是因為床單枕套有皺摺就想熨燙，使用前最好還是三思。

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有些人熨燙毛巾，主要是想達到殺菌目的。但《BrightSide》建議，如果要殺死細菌，最好直接在高溫下洗滌毛巾，或在大太陽底下曬乾，且洗滌過程中不可使用衣物柔軟精，以免讓毛巾失去吸水的能力。

對於寶貝新生兒的家長來說，孩子的衣服更要加強殺菌，但這點其實有不少爭論，有人認為，嬰兒剛出生前幾個月，貼身衣物固然需要熨燙，但年齡較大的孩子，則不需要過度無菌，反而需要適量細菌讓孩子的免疫系統產生抗體。

徹底清潔不見得有益健康

費盡苦心刷洗家裡，不僅耗費能量力氣，還可能間接損害親人與孩子的健康？不少研究顯示，環境中存在一定數量的微生物，可以幫助人體的免疫系統辨識、記錄，進而形成免疫力，因此若整理得太乾淨，反而不易增強免疫系統，進而容易導致過敏等症狀。

許多人刻板印象地認為，馬桶是家中最髒的地方。《BrightSide》引用的數據則顯示，馬桶每週用消毒劑清洗一次就夠了，如果真的擔心細菌在家中橫生，最好還是多花點時間將廚房水龍頭的把手擦拭乾淨，因為把手上暗藏的微生物，可是比馬桶座圈多出44倍！

此外，清洗家裡大小角落時，難免會使用到洗劑，頻繁接觸下，柔嫩的手不只會變得乾燥粗糙，可能還會導致皮膚炎。為了自己的健康，懶得認真、頻繁地清掃家裡，是完全可以理解的。

慢性病患者避免過度消耗體力

當患有高血壓等慢性病的人，不斷擺出高難度動作，想把沙發底下、廚具角落等地方擦乾淨時，這些動作其實很容易突然導致血壓、心率大幅增高，對健康造成危害。有些長輩也還保有過去跪著擦地板的習慣，這個動作一樣容易造成關節傷害。為了整潔反而犧牲健康，相當得不償失。