全民防疫大作戰！從頭到腳都要防　醫師提醒別亂揉　小心「病從眼入」

▲新冠肺炎、流感等疫情令人繃緊神經，尤其是有戴隱形眼鏡、化妝的女孩們，每天碰臉的次數不少，清潔不能馬虎。（圖／記者黃克翔攝）

消費中心／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，各國紛紛傳出確診案例，且仍有持續新增的病例，衛生福利部疾病管制署也將之公告為嚴重特殊傳染性肺炎，並積極宣導防疫資訊。面對變幻莫測的疫情，人人都戰戰兢兢、不敢鬆懈，口罩、酒精等成為家中常備的生活用品，滑滑臉書跟IG，時不時就會看見相關訊息，除此之外，正在流行期的流感疫情也尚未減緩，可說是進入全民防疫的狀態。就算減少朋友聚會及出遊次數，但不免還是會出入公共場所、搭乘大眾運輸等，養成好習慣、阻斷病毒傳染途徑成為關鍵。

▲衛福部也公告防疫措施，提醒民眾以肥皂勤洗手、消毒，減少接觸感染的可能。（圖／記者黃克翔攝）

根據衛福部公告，基本防疫措施包含以肥皂勤洗手、戴口罩、減少觸摸眼口鼻、清潔及消毒居家環境、多運動增強抵抗力⋯⋯等，雖然該做的都做了，但對於「看不見」的病毒，總是讓人感到特別焦慮，加上新冠肺炎與流感的感染途徑為飛沫傳染、接觸傳染，讓人防不勝防，如果稍微在公共場所待久一點，甚至還想全身泡進酒精裡！但無論再怎麼小心，總有些「遮不起來」的地方，眼科醫師提醒，沒洗手就碰眼睛，小心「病從眼入」。

▲眼科醫師指出，沒洗手就揉眼睛，小心「病從眼入」。（圖／記者黃克翔攝）

▲平常有戴隱形眼鏡習慣的人，更要注意眼周、眼瞼清潔，預防眼睛感染及發炎。（圖／記者黃克翔攝）

洗手洗到快破皮、酒精噴到發紅發癢，但別忘記眼周肌膚也需要防疫！雖然天天洗臉，到底有沒有洗到該洗的地方呢？其實眼瞼周圍更要留意，加強眼瞼清潔，才能有效避免微生物入侵眼角膜，醫師表示，當我們近距離與他人講話，或是打噴嚏等，都可能讓空氣中的灰塵與周遭物體表面沾附上飛沫、分泌物，而眼睛最外層的眼角膜和結膜，是眼睛的保護層，尤其是有配戴隱形眼鏡的人，有可能因揉眼睛、隱形眼鏡摩擦等因素造成眼角膜與結膜破皮、缺損，導致病菌趁虛而入，造成眼睛感染及發炎，接觸感染也是對一般民眾影響較大的感染途徑，所以摸到公共場所的物品，一定要確實以肥皂洗手，才是防疫心法中的TOP1。

▲視舒坦立淨拭眼瞼清潔棉為單片包裝，即用即拆，衛生且安心。（圖／記者黃克翔攝）

▲成分天然、溫和親膚，使用在眼周肌膚上也沒問題。（圖／記者黃克翔攝）

眼周、眼瞼到底該怎麼「清潔」呢？用酒精？感覺就超傷眼周肌膚；用肥皂？一定馬上就會流到眼睛裡、刺痛到不行；用水？那可能只是用心安的、一點效果也沒有⋯⋯。知名眼科研發藥廠愛爾康就針對眼周清潔推出美國原裝進口、成分天然的「視舒坦立淨拭眼瞼清潔棉」，可加強清潔暴露在口罩外的眼周肌膚，保護你的靈魂之窗。視舒坦立淨拭內的成分源自天然椰子油，採用嬰兒洗沐級安全配方、溫和親膚，且不含Triclosan（三氯沙）、不含酒精，使用在嬌嫩的眼周肌膚上避免乾澀，包裝方式為單片滅菌包裝，避免交互感染，提供消費者安全、安心的選擇。

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