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滯留武漢台人嗆告蔡英文　二次包機隨時可出發...但問題卡在這裡

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▲鑽石公主號包機。（圖／指揮中心提供）

▲鑽石公主號包機。（圖／指揮中心提供）

記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

滯留湖北一千多名台灣民眾等不到包機回家，面對對岸文宣戰力提升，滯留民眾憤怒情緒水漲船高，有百位台灣人要自費跨海喊告蔡英文政府違憲。對此，綠營黨政人士相當無奈，強調其實不分哪一國，每個國家要撤離國人的考量都一樣，「防疫和保護國人是第一優先」。

黨政人士表示，全世界所有國家從中國撤離人員的考量都是一樣，防疫和保護國人絕對是第一優先，相較於各國的做法，第一次的武漢包機，並沒有符合這樣的需求，我方仍在和對岸持續協調與溝通，也希望盡快達成共識，實際上，「我方第二批的作業早已準備就緒，名單已經提供給對方」，飛機也準備好了，檢疫、防疫、醫療照顧的人員也都待命，隨時都可以讓包機出發，把國人接回台灣。

黨政人士表示，從日前鑽石公主號的「橫濱模式」可以印證，我方堅持「防疫優先、弱勢優先」的基本原則，正是確保防疫周全的高規格做法。而近日香港政府也預計將比照「橫濱模式」，以專機加上防疫人員的方式，接回滯留武漢的港人，從登機前的健康檢測，登機的檢疫工作，下機後的隔離工作，都採取完整高規格的防疫措施。

該人士也強調，台灣可以與日本合作採取「橫濱模式」，而北京也接受香港比照「橫濱模式」，我方應該也能與對岸比照相同模式合作，希望北京當局還是聚焦在兩岸人民健康安全的核心目標，排除不必要的政治操作，讓有急需回台的國民，可以在最高的防疫規格下，安全的返回台灣。

事實上，日前鑽石公主號的包機能順利起飛，其中有五大關鍵，分別是「國籍航空執飛」、「登機檢疫」、「時間沒有延誤還提早」、「名單事先掌握」、「日方全力協助」，鑽石公主號的經驗也立下「橫濱模式」。

當時就有知情人士感嘆，「這不是說台灣在鐵齒什麼，而是事實東航飛機載運國人沒有達到保護目的，會造成防護缺口，機上撤離的台灣人民也會暴露在不安全的空間、增加感染的風險。」

而知情人士3日也強調，對比鑽石公主號跟武漢台商的包機議題，中國大陸方面疾言厲色指控台灣政治操作，但大家對比一下就可以明白，為何日本可以讓台灣派機接人，中國大陸卻不行？另外，中國大陸也可以讓各國包機去接人，為何台灣不行？「檢視這2個問題的答案，就可以知道政治化的是中國，不是台灣。」

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