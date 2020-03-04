獨／有夠衰！高市救護車連2日挨撞　2女大生「煞不住」直撞噴飛送醫急救

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大寮區鳳林路與內厝路口發生一起車禍，一對女大生共乘一部機車疑似沒有注意到車前狀況，所以煞不住追撞對向前方一部禮讓救護車的機車，造成自己機車往前又撞到救護車，2名女大生受傷送醫。

▲2名女大生騎車撞上救護車雙雙送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

3日晚間七點多左右，高雄市消防局大寮消防隊的救護車行經鳳林路，正要左轉內厝路口，對向由胡姓男子騎乘機車看到這個情況，所以放慢速度禮讓救護車轉彎，但沒想到2名共乘一部機車的女大生疑似沒有看到車前狀況，就這樣撞上了胡姓男子機車，導致女大生的機車往前噴飛滑行撞上救護車，造成救護車的車牌受損。

▲2名女大生騎車先是撞上一部禮讓救護車的機車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲2名女大生騎車撞上救護車噴飛倒地受傷送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方到場之後，經過酒測確認三方都沒有酒駕，不過2名女大生受傷，隨後被送往了醫院來救治。2名女大生意識相當清楚，還能打電話給同學，請他們到車禍現場協助放置受損機車。不過這起救護車被撞案件，也是大寮地區連2日發生的第二起救護車挨撞車禍，提醒民眾若是聽到消防車輛以及救護車的警笛聲，務必要禮讓，才不會造成難以挽回的遺憾。

▲2名女大生騎車撞上救護車，女大生雙雙送醫 。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市消防局連續2日都發生救護車被撞，就在前一天也就是2日下午3時許，正在執勤的救護車在八德路口前撞上郭姓男騎士，郭男翻轉了一圈落地，他的機車也被撞飛到路旁，造成一名79歲的老婦人受傷以外，另外有一部停在路邊的機車也被波及。

消防局表示，大寮分隊救護車當時正出勤救護途中，行經八德路準備轉彎進鳳屏路，不知何故撞上正在停等紅燈的2輛機車，造成2名騎士受傷倒地，勤務中心獲報派遣另2輛救護車緊急將受傷騎士送醫，所幸2人均意識清楚，沒有大礙。目前經過酒測之後，警方表示雙方均排除酒駕，而詳細肇事原因還得要進一步了解。

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