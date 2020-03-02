學校改遠距上課！窮女學生「買不起手機」家中自殺…村民捐款

▲國三女買不起智慧型手機，無法上遠距離教學課，一時想不開自殺。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情相當嚴重，大陸有許多省分都以遠距教學取代到教室上課。不過，河南鄧州一名國三的女學生因為沒錢買手機，導致無法即時透過網路上課，進而想不開，在家中自殺，引起大陸社會熱議。

綜合陸媒報導，這名自殺的學生是14歲的李姓女孩，在家中自殺後，隨後被家人發現，緊急被送到市中心醫院救治。女孩的父親指出，疫情爆發後，為了讓孩子上網路教學，李父東拼西湊，終於買了一部智慧型手機，但家中有3名小孩，需要輪流使用，導致女兒進度落後，遭到老師、同學的質疑。

女兒受到質疑後，一時想不開，吞下大量母親治療精神疾病的藥物，想要了結生命，才會造成這種遺憾，所幸性命已經救回來，目前仍在醫院觀察當中。

▼國三女吞藥自殺，緊急被送往醫院。（圖／翻攝《今日頭條》）



女孩的父親指出，他們家是低保戶（是指因家庭成員存在重度殘疾或疾病喪失勞動力，享受最低生活保障補助的家庭），女兒出事後，已收到許多民眾的熱心捐款，足夠供給3位孩子上學。

事件發生後，當地政府機關立刻前往醫院視察，交代醫院全力救治，同時成立調查小組，對原因深入調查，若有結果將及時公布。

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