台大醫院嚴防新冠肺炎！進院須出示「員工證、健保卡、看診單」

▲台大醫院在今日上午8點開始嚴格管控進院人員。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎疫情未停，第一線的醫療院所紛紛加強人員分流和管制。而台大醫院在今（2）日上午8點開始嚴格管控，要進院的人員必須出示員工證、健保卡和看診單等相關證件。中央流行疫情指揮中心今也再度呼籲，非必要不要去醫院和掛急診，希望民眾一同落實分級就醫。

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醫事司司長石崇良在2/25就宣布，為了強化院內感染控制，進出醫院人員管控強化分成病人、訪客、外包人員等三類管制。病人分流包括急診、住院病人應有不同出、入口及動線，並對於疑似個案應有分流措施。

▲進院的人員必須出示員工證、健保卡和看診單等相關證件。

訪客管制則是應訂定每日探病時段，且每名住院病人每次僅限2名訪客; 陪病者（含照顧服務員）限制為1名，訪客及陪病者在進出院區或病房時，均須登記並詢問TOCC。

另外，在外包人員管理方面，必須依照衛福部「醫療機構因應嚴重特殊傳染性肺炎外包人員管理指引」，要求外包人員應嚴格遵守感染管制程序，落實TOCC調查及健康管理，工作時需配戴口罩，於急診、加護病房、隔離病房等特殊單位工作時，應著適當個人防護裝備。