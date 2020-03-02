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品保估上半年旅行社500家停業、1500家無薪假　下半年全台9成↑無法營運

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▲▼品保協會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲品保協會祕書長吳美惠。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

新冠肺炎疫情重創旅遊業，因疫情取消旅遊行程衍生出的爭議越來越多，中華民國旅遊品質保障協會（品保協會）表示，今年僅2月接到的消費者投訴案件數就去過去一整年的量，與17年前SARS相比更多了10幾倍，推估至6月底相關行程取消爭議案件累積金額會超過100億，品保協會也表示，若疫情持續下去，上半年將有超過500間旅行社面臨停業，至少1500家被迫放無薪假，若疫情延燒到下半年，全台有9成以上旅行社恐無法營運。

▲▼品保協會。（圖／記者蔡玟君攝）

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▲品保協會2月接到的退費爭議案件是以往一年的量。（圖／記者蔡玟君攝）

品保協會祕書長吳美惠表示，協會六線電話從早到晚每天滿線，每天平均接六、七百通電話，其中申訴最多的在非疫區的「第一級注意，第二級警示｣，主因是旅行業者所收取的「必要費用｣，高於消費者的認知。吳美惠分析，70% 客訴的爭議點在機票費用的退費，如果航空公司不願意退費，旅行社收取必要費用就高，消費者憤而投訴品保、消保處甚至找立委出面調解，推估至六月底相關行程取消爭議案件累積金額超過100億。

▲▼品保協會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲申訴案件堆滿桌。（圖／記者蔡玟君攝）

吳美惠進一步說明，這些退費爭議案件中，又以國人最喜愛的旅遊目的地日本為最大宗，其次是歐洲，按照中央疫情指揮中心宣布日本目前是第二級警示，而外交部公告北海道為橙色警戒，而歐洲除了義大利為第三級警告之外，其他多為「非疫區｣，但其中最大爭議即為契約中扣除必要費用之部分。吳美惠坦言，即使是非疫區，消費者的恐慌一樣存在，害怕搭飛機、搭遊覽車，因此向旅行社取消行程。

吳美惠表示，上半年本就有228、清明、端午等多檔連假，且又適逢日本賞櫻旺季，原應是國人赴日的高峰期，但受到新型冠狀病毒疫情影響，整體旅遊市場可說是全面崩盤的慘況，多數旅遊業者縱使已出現營業收入驟減的嚴峻考驗，但另一方面卻又因供應商的強硬態度，代墊之訂金仍依約沒收，很容易出現龐大的資金缺口。保守估計，上半年將會有超過500間旅行社面臨停業，至少1500家旅行社被迫放無薪假。如果疫情持續延燒至下半年，則推估目前全台約3900家旅行社，恐將有高達9成以上的旅行社恐無法營運。

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