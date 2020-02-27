小一師防疫出妙招「DIY午餐專屬獨立隔間」　不止防口沫還防分心



▲小一師幫孩子們DIY做午餐隔板防疫。（圖／建功國小提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情尚未趨緩，新竹市建功國小一名一年級導師為了落實防疫，幫小朋友在座位上加裝大型隔板，避免孩子們吃午餐的時候噴濺、不要交換食物，沒想到除了避免口沫、菜渣噴濺外，小朋友還因為架了隔板吃飯更專心，也意外引起討論。

▲一人一個專屬隔板，小朋友吃午餐更專心。



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建功國小校長劉芳遠說，學校加強防疫工作，除落實量測體溫及宣導做好個人衛生、勤洗手外，也提醒學生在享用營養午餐時，要坐在個人座位上，同時避免交談及交換食物。由於小一新生才入校一學期，雖經老師們耳提面命不要交換午餐，但仍難避免飛沫、食物噴濺，因此一名一年級導師便突發奇想，為孩子們DIY用餐隔板。

▲用餐後隔板需要擦拭再噴酒精消毒。

班上的孩子們都有一塊專屬的用餐隔板，吃完飯用要先自己擦拭隔板，老師會在協助用酒精消毒一次，隔板上有貼姓名貼，也避免交換使用。經過幾天使用後，意外發現使用後的隔板上還真有不少噴出來的食物殘渣，小朋友也因為隔板更專心吃飯。

由於午餐隔板效果還不錯，也引起其它班級討論，市府教育處也表示，先前也有其他縣市使用類似的午餐隔板，市府並未硬性要求，基於防疫工作的謹慎態度，也尊重各校及各班老師的做法。

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