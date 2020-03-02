新冠肺炎持續升溫！金門宣布：疫情指揮中心一級開設　杜絕境外移入

▲金門將持續強化社區監測、杜絕境外移入。（圖／記者葉小金翻攝，下同）

記者葉小金／金門報導

新冠肺炎持續升溫，雖然目前金門仍是維持0個案，但金門縣長楊鎮浯為因應台灣本島社區感染之虞，於2日宣布疫情指揮中心超前布署為一級開設，使防疫人力與物資整備更加完善，持續強化社區監測，杜絕境外移入。

金門縣政府2日上午9時30分，於「金門縣災害應變中心」召開會議，由疫情指揮官楊鎮浯主持，副縣長黃怡凱、衛生局副局長李金治，以及金防部副指揮官、金門醫院、海巡隊、民航站、等中央駐金單位，以及縣府一、二級單位人員與會，並透過視訊與五鄉鎮長及烏坵鄉長，共同研討防疫相關議題。由於進入開學階段，校園防疫更是現階段重點，因此，會議也邀請金門大學、金門高中及金門農工列席。

請繼續往下閱讀...

另外，經過與會單位充分討論，於會中達成14項重要決議，其決議內容如下：

一、為因應新冠肺炎人事處規劃居家辦公方案，盤點適合之業務並會同行政處研議因應方式，如教育部另有規畫請教育處自行研擬。

二、金門大學開學是目前地區人口移入最大的來源，請金門大學以最高規格進行防疫，中央地方一同抗疫若有須求可由地方支援，金大防疫物資酒精將於第二波發放到位，居家檢疫學生協助安排至固定安置點，但請校方協助溝通與協調。

三、有關殯葬所辦理之春季超渡法會，基於防疫為先原則先予取消。

四、有關金門航空站規畫入航廈量體溫商借紅外線體溫監測儀，原則上防疫物資相互支援。

五、非必要公務不赴台出差，本縣所屬公務員即日起禁止赴中港澳及中央流行疫情指揮中心宣布之第一、二、三級旅遊疫情警示國家，上開地區以外要事先報備核准，同時副知中央駐金單位希望配合辦理。

六、機場若有異常狀況請通知金指部機場聯絡官，駐金官兵或眷屬如有異常通報金指部，本縣防疫訊息亦分享金指部。

七、關於目前安置場所警光會館無汙水管線，會後請民政處、衛生局、工務處及環保局會勘，並協商解決。

八、有關生物病原災害與一般災害應變性質不同，疫災應避免不必要群聚，請調整生物病原災害應變計畫進駐程序，及其他相關的計畫亦一併修正，以符合實際情形。

九、嚴重特殊傳染性肺炎疫情期間，請各單位部份水龍頭取消節水功能，以因應防疫措施。

十、嚴 重 特 殊 傳 染 性 肺炎在全球逾 60 個國家持續蔓延，在這裡也呼籲 全體居民，疫情期間非必要不要出國，避免長時間搭飛機的風險。

十一、加強外籍學生及外籍移工健康管理，入境 14 天內請遵守防疫管 制措施，必要時入住本縣定點檢疫場所。

十二、本縣「居家檢疫」及「自主健康管理(包含社區監測及國際旅遊，疫情建議等級第一級及第二級)」者，只要有發燒或呼吸道症狀，由金門醫院進行採檢，檢驗報告出來前(約 2-3 天)，至本縣定點檢疫場所進行安置，報告為陰性才返回原居處所繼續完成居家檢疫或自主健康管理。

十三、各單位加強衛教宣導，並請防制假消息，各單位應持續關注國內外疫情作好衛教宣導，我們會透過 Line 群組、臉書、村里長廣播、及宣導影片加強防疫資訊;民眾也可透過手 機加 LINE@疾管家、或善用 1922 防疫專線，配合政府各項防疫措施。

十四、宣布本縣疫情指揮中心進入一級開設，為作業需要一級開設期間，比照中央流行 疫情指揮中心進駐時間，由衛生局每日 8:00 至 17:30 在該局進駐，並視狀況延長進駐時間;其他一級應變單位於原機關工作無須進駐， 但周休假日及夜間應由科長以上層級排班輪值待命，輪值表送祕書單位彙整。本縣將視疫情採取固定時間或必要時召集會議，以為因應疫情能量。