快訊／同機旅客有人確診！台灣以色列團行程遭中斷　下午4點半返抵桃機

記者賴文萱／台北報導

台灣一團11人赴以色列旅遊旅行團，傳出因與確診新冠肺炎的以色列乘客同機，在入境以色列時被通知要求全團提早結束行程，限期返台，土耳其航空則安排包機要將這11名台灣旅客載回台灣。桃園機場證實，該班機下午4點半將載回台灣旅客返抵桃園機場，但詳情需統一由中央流行疫情指揮中心發言。

據了解，桃園機場一早已經收到土耳其航空包機消息，11名台灣旅客將被送回，班機抵達時間預計是下午4點半，將降落在第二航廈D5停機坪。不過，目前桃機並沒有接獲指示要對台灣旅客進行先前的包機檢疫措施，會採正常處理流程；指揮中心是否會採取更嚴格的檢疫措施，尚待確認。

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▲土耳其航空派包機送回遭遣返的11名台灣旅客。（圖／資料照／土耳其航空提供）

對此，中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥表示，該名個案為日本鑽石公主號確診以色列旅客，兩次採檢陰性出院，又再被驗出陽性，該旅行團傍晚就會回到台灣，指揮中心會安排做發燒篩檢，如果沒有症狀，需進行14天居家隔離。

莊人祥表示，該名以色列人已兩次驗出陰性，研判病毒樣不高，但同班機旅客是一般確定病例接觸者，就算無發燒症狀，也需在家完成14天隔離。

根據消息指，該以色列台灣團2月28日進到以色列，但因搭乘土耳其航空時，與以色列籍新冠肺炎確診者同機，航空公司決議遣返所有機上乘客，並安排包機送回11名台灣旅客，並非只遣返台灣團。