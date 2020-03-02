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館長台中蓋千坪健身房！　在地人一看地址「嚇抖揭內幕」：有點不敢去

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▲▼館長在直播中，推翻罷免韓國瑜花2億的邏輯。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

▲館長。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

記者張嘉晏／綜合報導

「館長」陳之漢為健身房「成吉思汗」的創辦人兼執行長，目前在北部地區有6間分館。館長去年宣布將進軍中部，準備在台中北屯區開一間健身房，不過有網友近日對此提出討論，表示場館的位置接近當地的八大產業，時常看到警察在那裡出沒，因此有點不敢前往健身，好奇其他人的想法為何。

一名台中網友在PTT八卦板上發問，他表示館長在台中的健身房大概不久後就要開幕了，不過地點卻讓身為「資深台中人」的他感到畏懼。

請繼續往下閱讀...

原來健身房店址位於北屯區崇德路二段，前身為「尊龍KTV」場館，原PO說北屯區是八大行業和黑道的聚集地，健身房附近都是KTV，「不是那種普通的KTV，是門口都會停賓士那些的」，他前幾日還目擊到霹靂小組出現在附近，好奇大家是否和他一樣因為周遭環境，而不太敢去館長的健身房。

▲▼成吉思汗選址原「尊龍KTV」場館，作為台中館據點。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）

▲成吉思汗選址原「尊龍KTV」場館，作為台中館據點。（圖／翻攝自Google Map）

貼文一出，有鄉民表示「號稱槍最多的那區」、「你這樣還自稱資深台中人，我也住北屯區，基本上那些地方你從旁邊走過去也不會有人鳥你啊！門口停賓士又怎樣......對了，但我們北屯人不會去」。

不過另一派網友認為沒什麼好顧慮的，「旁邊警察局過去不用3分鐘吧」、「還有一個第五分局在那，怕什麼」、「現在馬路上到處都是賓士，難道你就不出門嗎」、「不是剩沒幾家嗎，都賣地賣掉了」、「台中人會怕這種事」。

館長先前在YouTube頻道指出，他以1.5億資金投資台中場館，場館實際使用的坪數約1600坪，且獨立獨棟，預計在今年暑假前完工開幕。

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