太平山區火燒車驚見焦屍！　車內有助燃劑死者身分待查

記者李忠憲／台中報導

太平區山田路產業道路2日凌晨4點多竟發生火燒車，警消獲報趕到現場，消防隊立刻將火勢撲滅，但車內竟出現一名焦屍，但身分難辨。警方查出，車內疑有助燃劑（汽油）成分，現場無外力介入，也無其他人車經過，將追查死者身分，並報請檢察官相驗，釐清死因。

▲太平發生火燒車，火勢撲滅發現內有一具焦屍。（圖／民眾提供）

台中市消防今天凌晨4點多獲報，太平區頭汴山區山田路產業道路有火燒車，消防隊立刻出動人車前往搶救，火勢再到場後雖立即熄滅，但該輛小客車已燒得剩下骨架，另也發現車內駕駛座上有一具焦屍，交由警方處理。

太平警分局獲報，立刻將現場拉起封鎖線，由鑑識人員到場採證。由於死者已燒到無法分辨身分、性別，警方查出，該輛車廠牌為韓國現代，透過該車車籍資料追人，發現車主為50多歲曹姓女子，獨居在太平區某大樓，目前正積極聯繫曹女親友。

▲警方拉起封鎖線，進行調查。（圖／民眾提供）

另外，警方也調閱周邊監視器，確認該車起火前後時間，並無其他人車經過。鑑識人員也發現，車內疑有助燃劑（汽油）成分，加上車輛無外力介入痕跡，初步排除他殺嫌疑。目前除了積極調查，也將報請檢察官相驗，釐清死因及事發原因。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

有75%酒精，必備必買必囤！！

【更多新聞】

►已婚渣男騙女網友單身 「以結婚為前提」詐86萬花光光

►幫處理車禍…他猛追強上「乖乖配合才能回家」！洋裝妹崩潰想逃 慘遭2度蹂躪

►台中少婦全裸卡遮雨棚！ 「我不要去醫院」離奇12樓→4樓原因曝