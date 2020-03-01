冥冥中自有安排！大庄浩天宮媽祖去年早指示　「7天6夜遶境」延到11月

圖、文／CTWANT

台中市梧棲區大庄浩天宮「大庄媽」，依照百年來的傳統，今年將前往北港朝天宮進香，隔年就到53庄輪流繞境，以庇佑地方平安，不過每年幾乎都是在3月到5月舉行，去年12月擲筊請示媽祖何時出發，卻指示改到今年11月1日再進香，這讓不少信眾嘖嘖稱奇，直指是媽祖冥冥之中安排，要避開新冠肺炎疫情。

▲今年改到11月1日展開7天6夜徒步進香。（圖／翻攝自臉書台中浩天宮大庄媽）

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據了解，大庄浩天宮創立於清乾隆三年（1738年），期間歷經多次修改建，臺中市政府文化局於民國九十九年（2010年）公告，大庄浩天宮為歷史建築。該廟宇是台中梧棲、沙鹿、龍井、大肚等區民眾的信仰中心，香火相當鼎盛，「大庄媽」一年到雲林北港朝天宮進香，隔年則會前往附近的庄頭輪流繞境祈福。

每年3、4月全台各地都在瘋媽祖，大庄媽進香約在3月到5月期間，不過去年底副主委蔡棟樑稟香擲筊請示媽祖時，媽祖卻聖筊指示，今年改到11月1日才展開7天6夜徒步進香，與往年的時間相差好幾個月，讓信眾紛紛讚嘆，真的是媽祖保佑，冥冥之中要讓大家避開新冠肺炎的疫情。

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