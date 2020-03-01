台中少婦全裸卡遮雨棚！　「我不要去醫院」離奇墜樓原因曝光

▲ 消防隊到場用繩索垂降救下墜樓裸女。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

裸女跳樓？長髮妙齡劉姓女子1日凌晨，疑與丈夫吵架，心情不佳，裸身在自家12樓陽台喝酒消愁，竟不慎摔下，所幸被4樓的遮陽棚擋下，卡在鐵架上。消防隊以繩索垂降平安將她救下，將受輕傷的她送醫，事發原因仍有待警方了解。

台中市消防局今天凌晨12點多獲報，有一名沒穿衣服的裸女疑似酒後從西屯區某社區國宅12樓陽台墜樓，跌到4樓的遮雨棚上。警消獲報立刻出動人車趕往現場，發現現場搶救空間有限，立刻在1樓面架設氣墊，由特搜人員利用繩索垂降，抵達4樓後，再用衣物遮蔽，將她平安救下。過程中，女子不斷扭動，搜救員怕她掉下去，直說「不要亂動！危險！」

▲消防隊在1樓地面鋪設氣墊，以防救援過程有閃失。（圖／民眾提供）

據了解，劉姓女子年約32歲，是該社區國宅住戶，與丈夫同住。她疑似與丈夫吵架後心情不好，凌晨獨自坐在12樓陽台喝酒，卻不慎摔下，所幸有遮雨棚協助緩衝，否則後果不堪設想。

該名女子因精神狀況不佳，頻喊「我不要去醫院！」救護員經初步檢傷，發現她四肢活動功能正常、手腳輕微擦傷，最後仍將她送往台中榮民總醫院治療。

警方表示，將等該名女子清醒及情緒穩定後，再了解事發原因。

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