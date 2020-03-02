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宣導勤洗手！他好奇：大家是否真的洗20秒？網熱議...揭「這細節」易被忽略

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▲▼示意圖,生活,洗手,口罩,保健,機場,危險,防禦,病,疫情,設備,防疫,醫院,設備,風險。（示意圖／123RF）

▲洗手示意圖。（圖／123RF）

記者張嘉晏／綜合報導

為對抗新冠肺炎（COVID-19），除了戴口罩，疫情指揮中心及醫師也都提醒「勤洗手」的重要性。觀察到大家都有好好戴口罩的習慣，有網友就好奇，政府如此宣導要多洗手，大家是否同樣也有落實「好好洗手」的動作呢？

網友1日於PTT女板發問，他表示洗手洗20秒比想像中的還要久，不過也有可能是相較於平時洗的速度太快了，才會有這樣的感覺，好奇大家是否都有乖乖執行20秒洗手的規則。

請繼續往下閱讀...

貼文一上線，部分網友表示已經有改變自己的洗手習慣，「有，我很怕死」、「勤洗手從小聽到大，這個月才真正落實」、「確實執行內外夾弓大立腕每步驟5下，就會達到20秒了」、「平常3秒，現在花了4倍的時間在洗手呢」。

但也有人表示很難做到，不過換個角度想，他反而覺得大家手都會碰到的「水龍頭開關」更需要清潔，「我都會搓完手然後洗一洗水龍頭開關，再把手稍微搓一下，手沖乾淨後再捧水沖開關的泡沫。」

▲▼ 洗手七式：內外夾弓大立腕 。（圖／翻攝自衛福部臉書）

▲ 洗手七式：內外夾弓大立腕（完）。（圖／翻攝自衛生福利部臉書）

此外，以往上學時老師所教的洗手法「濕搓沖捧擦」，如今更是升級為七字訣「內外夾弓大立腕」。其中，「內」指的是搓揉手掌，「外」為搓揉手背，弓、大、立則分別為搓揉指節、大拇指加虎口以及指尖，最後一式為「腕」，指的是連手腕處也要清洗到；另有一說為「完」，意即用清水沖淨並擦乾雙手。

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