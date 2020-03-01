▲ 基隆居家檢疫隔離者服務中心1日啟用，林右昌貼心準備「暖心關懷包」。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

基隆市政府因新冠肺炎而居家檢疫及居家隔離者的關懷服務，市府除了里幹事每日電話關懷外，於3月1日正式啟用基隆市居家檢疫及居家隔離者關懷服務中心，並設置專線電話，讓在家檢疫或隔離的巿民朋友可以即時打專線反映需求，由市府提供立即關懷服務。

綜合發展處處長黃駿逸表示，基隆中心整合跨局處，並連結民間資源，設立民政、衛生、警政、環保、社政、教育、新聞、交通、行政等九大組別，提供送餐服務、醫藥服務、心理關懷服務、垃圾清運服務、急難慰助、課業輔導、休閒娛樂等多元化服務，其中針對因須居家檢疫或隔離而無法上學的同學提供課業視訊輔導，讓學習不中斷。

▲▼ 基隆市長林右昌問候「暖心卡」。

黃駿逸處長更表示，林右昌市長特別貼心為居家檢疫或隔離者準備了一袋「暖心關懷包」，內包括有市長林右昌問候的「暖心卡」、衛教資料、口罩、酒精用品、簡易食品，不只如此，市府也和Line TV和Line music平台業者合作，提供免費線上影音服務，陪伴度過居家生活生活上的不便。

基隆中心專線：02-2425-2119分機206、207、208，服務時間為周一至周五上午8點30分至17點30分；居家檢疫關懷中心專線是提供在家檢疫或隔離的巿民朋友，可以即時打專線反映需求，由市府提供立即關懷服務，因此下班時間，仍可撥打1999。若民眾有就醫需求，平日及例假日24小時可撥基隆市衛生局防疫專線：02-2427-6154或1922。

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