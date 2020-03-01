北海道疫情慘爆！專家點破「天氣冷」是最主因　密閉空間成病毒茁壯溫床

▲新冠肺炎衝擊北海道相當嚴重。（圖／路透）

文／中央社

（中央社東京1日綜合外電報導）日本武漢肺炎疫情延燒，其中以北海道的已知病例數居冠備受關注，專家認為，札幌雪祭是戶外活動，感染風險相對較低，但無法否定可能是在密閉空間被傳染。

日本讀賣新聞報導，北海道目前武漢肺炎病例數高居日本之冠，疫情蔓延可能跟北海道的冬天是中國觀光客旺季有關。

北海道首例武漢肺炎確診病例發生在一月底，是一名來自中國武漢的觀光客；接著從札幌市在2月14日出現首名確診居民後，包括函館、苫小牧、根室、旭川、中富良野及北見等涵蓋大範圍區域，陸續出現疫情。根據日本觀光廳2018年的調查，1月及2月在北海道住宿的中國觀光客約有60萬人，逼近同期東京都的約70萬人。今年北海道札幌雪祭約有202萬人次造訪，其中除了2名雪祭工作人員確診武漢肺炎，也有到雪祭參觀後返回各縣市發病確診病例。

令人好奇的是，雪祭全是戶外場地，照理說感染武漢肺炎的風險應該不高，專精微生物學的札幌醫科大學教授橫田伸一說，無法否定可能是在飯店、餐廳及觀光設施等地感染。橫田指出，北海道的冬天非常寒冷，建築物的氣密性高，及到處都有地下步道的情況，提高了感染風險。

日本政府專家會議成員之一的東北大學教授押谷仁說，一開始是以中國人為主，現在被認為是發生多起在日本人間的群聚感染，「要抑制感染擴散，只能徹底進行流行病學調查來封鎖群聚感染」。

日本經濟新聞報導，北海道武漢肺炎患者是從札幌雪祭落幕後的2月13日開始快速增加，專家認為不是在戶外傳染，可能是在會場各攤位內等地造成密切接觸，才讓疫情擴散。除了札幌雪祭，參加2月13日到15日在北見市舉行的展覽會的民眾，也有人確診武漢肺炎，被懷疑出現群聚感染，讓北海道政府在2月28日發布「緊急事態宣言」，要求北海道居民從2月29日起的週末避免外出。

押谷仁說，札幌雪祭是戶外場地，感染風險相對較低。雪祭現場有不少攤位，都是屬於小型空間，而許多遊客也在會場附近餐飲店休息，「人群密集地在密閉空間內用餐，如果有人是感染者，就容易讓病毒擴散」。