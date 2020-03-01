避免疫情衝擊蔡英文維安　國安局採「分時作息、分地辦公」模式

▲國安局長邱國正。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

新冠肺炎持續升溫，為避免影響總統等維安工作，1日表示將採「分時作息、分地辦公」的模式，減少開會頻率，透過視訊會議方式進行。

面對疫情，主責總統蔡英文與相關重要人物維安工作的國安局與特勤中心，已經備妥應變方式。國安局表示，將採取「分時作息、分地辦公」的模式。

國安局指出，如果未來疫情有擴大的狀況，兩組兵力會分別放置在兩個營區，相互間不得往來；同時，也會減少開會頻率，透過視訊會議方式來進行，降低群聚感染的風險。

在營區內部，國安局指出，每天會進行2次消毒作業，如果有出現疑似病例，就會即刻實施隔離；此外，局內也已經宣導，所有同仁暫停、延後出國，並避免前往公共場所。

▼國安局特勤中心副指揮官周廣齊。（圖／記者湯興漢攝）



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