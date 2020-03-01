影／新冠肺炎爆院內感染引恐慌　侯友宜：嚴格督促新北17家急救責任醫院

記者楊蕓／台北報導

衛福部長陳時中日前不慎爆出院內感染的案例就位於林口，造成民眾緊張，新北市長侯友宜1日受訪時表示，新北市17家急救責任醫院，在之前就有想到院內感染的問題，所以過年那段時間都已巡視完畢，且每家急救責任醫院在感染管制、分流管制上都已到位。媒體追問會不會有壓力，侯則說，從以前到現在為止都不會覺得壓力，壓力來自於自己有沒有先把自己的工作做好。

▲侯友宜回應防疫議題。（圖／記者楊蕓攝）

侯友宜表示，新北市有17家急救責任醫院，在之前就有想到院內感染的問題，所以過年那段時間都已巡視完畢，每家急救責任醫院在感染管制、分流管制上都已到位，照顧者、探病者都嚴格管控，探病者嚴格限制人數，「所以請大家放心，新北一定做好超前部屬，早期已經視同一級開設，這部分之前已經到位，未來我會更嚴格督促急救責任醫院、診所做好分流管制，以及探病、陪病者做好衛教管理。」

媒體追問，地點被講出來後，會不會讓市長壓力更大？侯友宜則說，「從以前到現在為止都不會覺得壓力，壓力來自於什麼？壓力來自於你自己有沒有先把自己的工作做好」，所有工作做在前面，不要等發生了才承受，當然做不代表完全避免，但來的時候就不用擔心，扛起責任、嚴格做到位。

「任何台灣發生的事情，都不會跟新北沒關係。」侯友宜強調，台灣很小，在哪都跟新北有關，台灣左鄰右舍都站在一塊，面對新冠防疫絕對不能稍有疏忽，大家一定要全力備戰，雙北早就備戰，齊心齊力工作做好。