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新冠肺炎爆發！印尼2.6億人「0例確診」　外界質疑...第一線醫生曝真相

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▲新冠肺炎在印尼至今都沒有傳出確診案例。（圖／達志影像／美聯社）

記者許凱彰、柯振中／綜合外電

武漢肺炎（新冠肺炎、COVID-19）確診案例在各國不斷出現，人口多達2.6億的印尼至今仍未傳出確診，外界不少人懷疑政府是否刻意隱瞞。就有位於首都醫院的院長接受訪問時提到，我們不能懷疑我們的技術，以及採集到的樣本。他還表示，「我們沒有確診個案，就是沒有，為什麼要隱瞞？」

擁有2.6億人口的印尼，截至3月1日為止只篩檢過140多例疑似病例，位於首都雅加達的蘇里安提沙洛索醫院（Sulianti Saroso Hospital）的院長斯耶利爾（Muhammad Syahril）接受路透社訪問時說到，我們不能懷疑我們的技術，以及採集到的樣本。

對於各界的質疑，院長還直言，印尼有SARS相關的處理經驗，有充分的資源可以對付新冠肺炎的疫情。他還說，「我們沒有確診個案，就是沒有，為什麼要隱瞞？」

▲▼ 新冠肺炎,武漢肺炎,印尼峇里島。（圖／路透）

▲有醫生受訪時提到，印尼有足夠的資源對付新冠肺炎。（圖／路透）

根據《東森新聞》報導，在印尼泗水大學擔任講師的台灣人吳英傑表示，他雖然不是專家，但印尼氣候濕熱，且大眾交通工具不發達，因此推斷可能是這幾項原因，才能保持0確診的紀錄。

吳先生還說明，當局不可能封鎖消息，世界各國都有大使在這，沒有人宣布各國僑民要撤離，工廠等機構也沒有關閉。至於防疫是否夠嚴？吳英傑提到，他有位朋友住在雅加達，日前因為發燒前往醫院，立刻就被院方通報隔離，意味著印尼政府有在做事，只是媒體都沒有報導。

▲▼印尼至今0確診，被美國要求重驗。（圖／翻攝自Johns Hopkins CSSE）

▲印尼至今0確診，被美國要求重驗。（圖／翻攝自Johns Hopkins CSSE）

此外，吳先生指出，印尼的百貨、電影院、教會等地方仍是有不少人聚集，且印尼人與人見面會握手、擁抱，路上戴口罩的人不多，生活沒有受到太多影響，超商買不太到口罩，是都被外地人搶光的。不過，是否是因為氣候濕熱、交通不發達才造就了印尼的0確診紀錄，仍待專家進一步確認。

 
 
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