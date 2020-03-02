北捷瘋狂消毒！清潔隊領班曝「8小時慘況」：每次休息都3分鐘

▲北捷提升消毒作業強度，至今已超過兩週。（圖／記者陳家祥攝）

網搜小組／柯沛辰報導

新冠肺炎疫情延燒，一名自稱是「北捷清潔領班」的女網友1日在臉書透露，清潔人員工作量暴增，而她身為領班，現在只要時間一到，她就必須帶著清潔人員去終點站消毒，常常上班8個小時，每次坐著休息的時間往往不到3、5分鐘，「我真的因為疫情持續，搞得好累。」

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，她的工作除了在現場指揮，還要注意需消毒的列車是否已到終點站，並叫清潔人員準備上車消毒，有時一盯就是整整2個小時，「不能漏掉該消毒的列車，也不能漏掉任何一節車廂，而且每輛車停駛時間有限，一定要準時上車才能完成消毒，所以只能繃緊神經，不敢有任何閃失」。

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偏偏消毒前，她必須巡視好幾個車站，檢查人員、物品是否到位，消毒時還得走來走去，確認每節車廂都有清潔人員，「上班8個小時裡、我能坐著休息的時間只有前往下個站巡簽時，在捷運車廂坐不到3、5分鐘的時間，遇到人潮多，還沒得坐」。

原PO抱怨，短短不到半個月的時間，各車站廁所放置、用來消毒馬桶蓋的酒精盒子被破壞了4個，「應該是旅客想拿走盒內的酒精，但被破壞的酒精盒無法修，我只能整組換，還要補充迅速流失的洗手乳，洗手乳用完我還要提4公升的桶裝去給該車站的清潔人員」。

原PO說，車站是必須消毒的地方，現在改成4小時一次，很多清潔人員都快吃不消，因為他們不僅還有其他工作，光一次車輛消毒工作就得花上2個多小時，相當不輕鬆。

如今消毒作業已經上路2個多禮拜，「我已經好幾個晚上沒能好好吃、繼續工作，只能趁隙去超商買個飯糰、邊走邊吃，在進到車站前吃完；有清潔人員想喝水，還得跑得遠遠的，躲在臨時休息處喝水，因為車站內不能飲食，我們很怕被投訴」。

原PO表示，昨晚聽到一位女乘客跟他們說辛苦了，讓她相當感動，所以她後來也信心滿滿地跟其他清潔人員說，「加油！你們的辛苦，其實有人感恩的！」她期盼，疫情能趕快消失，大家早日回歸正常生活，也讓清潔人員卸下重擔，她明天會繼續撐下去，希望大家一起加油。

許多網友看完後，紛紛感動留言，「辛苦了，感謝您們團隊的付出」、「因為有你們，大家才能安心座車！辛苦你們了」、「謝謝台灣默默付出的無名英雄」、「認真的員工真的很重要！謝謝」、「謝謝你們守護大眾運輸的防疫」、「捷運公司的清潔阿姨真的很辛苦，不是普通人能做的」、「每個層級都有每個不可或缺的人！辛苦了！」引發迴響。

▲原PO放上工作證，講述清潔人員近來的辛苦。（圖／爆怨公社）